Xiaomi présente le POCO F4 GT, un smartphone gaming avec des gâchettes à partir de 499 euros

POCO vient de présenter un nouveau smartphone dédié aux jeux vidéo, le POCO F4 GT. Propulsé par le puissant Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, il promet une excellente expérience gaming à un tarif plus abordable que ses concurrents.

Le marché des smartphones gaming accueille aujourd’hui un nouvel arrivant : le POCO F4 GT. Lancé en février dernier en Chine sous le nom de Redmi K50 Gaming Edition, le nouveau smartphone de Xiaomi promet des performances de haut vol grâce à un processeur Snapdragon 8 Gen 1, épaulé par de la RAM LPDDR5, de la mémoire UFS 3.1 et refroidit par une technologie de refroidissement LiquidCool 3.0. Le système accueille deux chambres à vapeur sur une surface totale de 4 860 mm², qui vous permettra de jouer pendant de longues heures à vos jeux vidéo préférés. Le Snapdragon 8 Gen 1 est réputé comme étant une puce qui fait chauffer les smartphones, un tel système de refroidissement ne sera donc pas de trop pour le garder au frais.

L’écran est bien sûr lui aussi adapté pour le gaming. On retrouve une dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 480 Hz. Il dispose d’une gradation PWM haute fréquence qui permet de protéger vos yeux pendant les longues sessions de jeu, et promet des couleurs réalistes aussi bien en jeu qu’en vidéo grâce à une profondeur de couleur 10 bits.

Lire également – Poco Watch, Buds Pro : Poco se lance sur le marché des écouteurs et des smartwatchs en cassant les prix

Le POCO F4 GT se recharge à toute vitesse

En plus d’être rapide en jeu, le POCO F4 GT promet de se recharger à toute vitesse grâce à la recharge rapide 120 W, la même que sur le Xiaomi 12 Pro haut de gamme. Ainsi, sa batterie de 4700 mAh peut se remplir intégralement en seulement 17 minutes. En jeu, le temps de recharge augmente légèrement et passe à 27 minutes, mais cela reste toujours mieux que la plupart des smartphones du marché.

Côté photo, comme la plupart de ses concurrents, le POCO F4 GT fait beaucoup de concessions pour maintenir un tarif attractif. On retrouve une configuration à trois caméras avec un capteur principal IMX686 de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La qualité des clichés ne sera donc pas comparable aux meilleurs photophones du marché, mais elle devrait rester plus que correcte.

Le POCO F4 GT propose des gâchettes magnétiques pour plus de précision en jeu

La fonctionnalité la plus intéressante du smartphone se trouve sur sa tranche. En effet, le POCO F4 GT est doté de gâchettes physiques. Xiaomi les qualifie de « gâchettes magnétiques », et celles-ci devraient plaire aux joueurs que le téléphone vise à séduire. Elles seraient capables de supporter 1,5 million de pressions, de quoi assurer plusieurs années de sessions de gaming sans se soucier de la durabilité de son smartphone. Elles peuvent être activées et désactivées grâce à deux boutons mécaniques.

Enfin, le POCO annonce également que son appareil dispose de quatre haut-parleurs, ce qui n’est pas commun sur un smartphone. L’expérience audio stéréo devrait donc être bonne, mais il faudra attendre les tests pour en être sûrs.

Prix et disponibilité

Alors que la plupart des smartphones gaming sont placés à un tarif frôlant la barre des 1000 euros, comme l’ASUS ROG Phone 5s Pro, le POCO F4 GT se veut beaucoup plus abordable. Le smartphone est proposé à partir de 599 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 699 euros pour la configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Cependant, comme à chaque lancement, le prix est revu à la baisse pour une période limitée. Du 26 avril 2022 15h au 29 avril 14h59, le POCO F4 Pro sera commercialisé à seulement 499 euros ou 599 euros, selon la configuration choisie, sur le site officiel Po.co (et un peu plus tard dans la journée sur Amazon). 3 coloris sont disponibles : Noir Absolu, Argent Sidéral et le célèbre Jaune POCO.

On peut également noter que le POCO F4 GT est livré avec un abonnement gratuit YouTube Premium de 2 mois, après quoi les clients pourront ou non choisir de s’abonner. La réparation de l’écran est également offerte pendant les 6 premiers mois après l’achat.