Les HONOR 90 et 90 Lite au prix le plus bas pour Noël !

Noël approche, et c'est le moment idéal pour changer de smartphone sans trop dépenser. Bonne nouvelle : les HONOR 90 et 90 Lite sont actuellement proposés à des prix avantageux chez plusieurs enseignes, parfois même accompagnés de plusieurs cadeaux. On vous dit tout ci-dessous.

Pour célébrer Noël et les fêtes de fin d’année, HONOR frappe fort et propose plusieurs de ses produits phares à prix cassé jusqu’au 31 décembre (inclus), ainsi que des codes promo cumulables avec les offres de Noël. Depuis la boutique HiHonor, vous pouvez ainsi utiliser le code :

A95ACPS pour 5% de remise sur tous les produits du site

ACPSPHONE7 pour 7% de remise sur tous les smartphones du site

ADEC40 pour 40€ de remise à partir de 500€ d’achat sur le site

ADEC100 pour 100€ de remise à partir de 1000€ d’achat sur le site

Découvrir les offres de Noël HONOR

Et parmi toutes les offres, on a trouvé deux pépites à prix réduit jusqu’à la fin de l’année :

Le HONOR 90 à 499,90€ au lieu de 599,90€

Le HONOR 90 Lite à partir de 199,90€ au lieu de 299,90€

En prime, si vous achetez le HONOR 90 Lite chez HiHonor, la Fnac ou Darty, vous profitez également d’une paire de HONOR Choice Earbuds X5.

Acheter le HONOR 90 Lite + HONOR Choice Earbuds X5 chez HiHonor

Acheter le HONOR 90 Lite + HONOR Choice Earbuds X5 chez Darty

Acheter le HONOR 90 Lite + HONOR Choice Earbuds X5 chez la Fnac

HONOR ne s’arrête pas là et propose un bracelet connecté HONOR Band 7 offert pour tout achat du HONOR 90 depuis sa boutique en ligne HiHonor.

Acheter le HONOR 90 + HONOR Band 7 chez HiHonor

Acheter le HONOR 90 chez Darty

Acheter le HONOR 90 chez la Fnac

Les HONOR 90 et 90 Lite : deux options, deux expériences

Le HONOR 90 et le HONOR 90 Lite, bien que similaires en nom, offrent des caractéristiques et des expériences utilisateur différentes. Le HONOR 90 se positionne comme un appareil haut de gamme, tandis que le HONOR 90 Lite est plus adapté à ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix.

Tout savoir sur le HONOR 90

Le HONOR 90 se distingue par son écran OLED de 6,67 pouces offrant une résolution de 1080 x 2400 pixels. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 778G, garantissant une utilisation fluide. En termes de photographie, il brille avec son système de quatre caméras, incluant un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, et deux capteurs de 2 MP pour la macro et la profondeur. Sa batterie de 4500 mAh avec charge rapide est un autre atout.

Tout savoir sur le HONOR 90 Lite

Le HONOR 90 Lite propose un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 720 x 1600 pixels. Sous le capot, on trouve un processeur Kirin 710A accompagné de 4 GB de RAM, ce qui le rend compétent pour les usages quotidiens. Il dispose d'un triple système de caméras arrière, avec un capteur principal de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP, et un capteur macro de 2 MP. Sa batterie de 5000 mAh assure une bonne autonomie.

Des offres élargies avec les HONOR Magic5 Pro et Magic5 Lite

En plus des HONOR 90 et 90 Lite, HONOR étend ses promotions de Noël aux modèles HONOR Magic5 Pro et Magic5 Lite. Ces deux smartphones, bien distincts dans leurs spécifications et leurs cibles, sont également proposés à des prix attractifs pendant cette période festive :

Le HONOR Magic5 Pro à 999,90€ au lieu de 1199,90€

Le HONOR Magic5 Lite à 299,90€ au lieu de 379,90€

Là encore, si vous commandez le HONOR Magic5 Lite chez HiHonor, Darty ou la Fnac, vous profitez d’une paire d’écouteurs HONOR Choice Eardbuds X5.

Acheter le HONOR Magic5 Lite + HONOR Choice Earbuds X5 chez HiHonor

Acheter le HONOR Magic5 Lite + HONOR Choice Earbuds X5 chez Darty

Acheter le HONOR Magic5 Lite + HONOR Choice Earbuds X5 chez la Fnac

Et HiHonor fait fort en proposant le HONOR Magic5 Pro avec cette réduction exceptionnelle, ainsi qu’une paire d’écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro offerts !

Acheter le HONOR Magic5 Pro + HONOR Earbuds 3 Pro chez HiHonor

Acheter le HONOR Magic5 Pro chez Darty

Acheter le HONOR Magic5 Pro chez la Fnac

Le HONOR Magic5 Pro, avec son écran OLED de 6,81 pouces, un ensemble de trois caméras de 50 MP chacune, et un processeur Snapdragon 8 Gen 1, est idéal pour les utilisateurs exigeants en quête de performances et de capacités photographiques de haut niveau. Parallèlement, le HONOR Magic5 Lite, avec son écran de 6,67 pouces, un processeur Snapdragon 695, et un triple système de caméras avec un capteur principal de 64 MP, offre un excellent équilibre entre qualité et accessibilité, parfait pour ceux qui recherchent un smartphone fiable à un prix plus abordable.

