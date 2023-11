Black Friday POCO F4 GT : plus de 50% de réduction sur le smartphone gaming

Avis aux gamers à la recherche d'un smartphone de la gamme POCO ! Pour le Black Friday, le POCO F4 GT conçu par Xiaomi fait l'objet d'une réduction de plus de 50% sur le site Amazon.

Le Black Friday Amazon poursuit son cours avec des offres promotionnelles dans le domaine du high-tech. Dans son rayon dédié à la téléphonie, le géant du commerce en ligne vous permet d'acquérir un smartphone gaming à moitié prix.

Actuellement, le POCO F4 GT avec 128 Go d'espace de stockage est vendu au tarif de 289,90 euros au lieu de 599,90 euros ; ce qui fait une réduction de 52% de la part d'Amazon. Pour 30 euros de plus, il existe aussi la version 256 Go du même smartphone.

Considéré comme un smartphone gaming et présenté à la fin du mois d'avril 2022, le POCO F4 GT lié au bon plan Amazon est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 de première génération, d'une mémoire vive de 8 Go ou de 12 Go de RAM, d'une batterie de 4700 mAh avec la charge rapide à 120 W, d'un triple capteur de 64 + 8 + 2 MP, d'une caméra frontale de 20 MP et du système MIUI 13 pour POCO basé sur Android 12.

Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du POCO F4 GT.