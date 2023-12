Nothing Phone (2) : le smartphone devient moins cher pour Noël

Belle affaire à saisir sur le site Amazon ! Actuellement, la plateforme espagnole du géant du commerce en ligne propose à ses membres d'acquérir le smartphone Nothing Phone (2) pour moins de 565 euros. Et il s'agit de la version comprenant 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Moins de six mois après avoir été dévoilé par le constructeur britannique, le Nothing Phone (2) fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Amazon Espagne. Jusqu'au 7 janvier 2024, la version 12+256 Go du smartphone proposée en deux coloris au choix est vendue à exactement 559,24 euros au lieu de 699 euros.

Le prix réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 15%, à un coupon de réduction de 30 euros, et après avoir ajouté le produit durant l'étape de la commande. Des frais de port à hauteur de 5,16 euros seront appliqués pour une livraison en France. Au total, le Phone (2) de Nothing revient donc à 564,40 euros.

Successeur du Phone (1), le Nothing Phone (2) est un smartphone haut de gamme qui dispose d'un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, du système d'exploitation Android 13 avec une interface Nothing OS et d'une batterie de 4700 mAh avec la charge rapide à 45 W.

Doté du design Glyph à base de LEDs, l'appareil embarque un capteur principal IMX 890 de 50 MP, un capteur ultra grand angle JN1 de 50 MP et un capteur selfie de 32 MP. La partie connectique se compose de la norme Wi-Fi 6 (ax), du NFC, du Bluetooth 5.3, d'un port USB Type-C et du GPS. Enfin, pour plus d'informations, jetez un oeil à notre article lié au test du Nothing Phone (2).