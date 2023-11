Steam Deck OLED : Valve lance une nouvelle version encore plus puissante, voici tous les changements

Valve vient d'annoncer à la surprise générale le Steam Deck OLED, un modèle actualisé du Steam Deck original. Comme son nom l’indique, il dispose non seulement d’un nouvel écran, mais fait aussi le plein de nouveautés.

Nous attendons depuis un certain temps déjà une mise à jour de la console de jeu portable de Valve, le Steam Deck, et bonne nouvelle, la nouvelle génération vient d’être lancée. Pourtant, on ne l’attendait pas de sitôt.

Valve a officiellement présenté le Steam Deck OLED, qu’il définit comme étant “le Steam Deck de première génération définitive, celui que nous aurions livré si nous l'avions pu“. Pour rappel, le lancement de la console originale a pour le moins été chaotique, notamment en raison de la pénurie mondiale de composants.

Après la Nintendo Switch, le Steam Deck adopte à son tour un écran OLED

Comme son nom l'indique, l'amélioration la plus notable de la Steam Deck OLED est l'écran. La Steam Deck originale était équipée d'un écran LCD 800p de 7 pouces cadencé à 60 Hz. Le nouveau modèle intègre un écran OLED plus grand de 7,4 pouces dans le même espace, ce qui réduit légèrement les bordures noires autour de la dalle.

Ce nouvel écran fonctionne à la même définition, mais profite désormais d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. C’est moins que ses concurrents, tels que la ROG Ally d’ASUS, mais c’est une amélioration bienvenue qui devrait plaire aux joueurs. Il est également HDR et couvre 110 % de l'espace colorimétrique P3, avec une luminosité maximale de 1 000 nits (l'ancien modèle plafonnait à environ 400 nits).

Le Steam Deck OLED s’annonce un peu plus puissant

Bien que l'écran OLED soit la star du spectacle, Valve apporte également quelques améliorations à d’autres composants. Le Steam Deck OLED est désormais propulsé par un APU 6 nm, par opposition à l'APU 7 nm du modèle précédent. On ne connait pas exactement les capacités de ce nouveau processeur, mais l’amélioration de la finesse de gravure est un indice qui laisse présager des améliorations au niveau des performances de l’appareil.

Le nouvel APU est épaulé par de la RAM plus rapide (6400 MT/s), ainsi qu’un système de refroidissement annoncé comme plus performant, grâce à un ventilateur plus grand et à des composants thermiques améliorés. Pour l'instant, nous n'avons aucune idée des gains réels que nous pouvons attendre en jeu.

Pour ce qui est de l’autonomie, la console s’annonce plus endurante, notamment grâce à l’écran OLED, au nouveau processeur, mais surtout à une batterie beaucoup plus grande. Elle dispose désormais d’une capacité de 50 Whr, contre 40 Whr pour la version originale. Selon Valve, ces changements combinés se traduisent par une augmentation de 30 à 50 % de l’autonomie, ce qui devrait vous offrir « entre 3 et 12 heures de jeu », contre « 2 à 8 heures » précédemment.

Le Steam Deck OLED prend aussi en charge le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6E, ce qui devrait vous permettre de télécharger des jeux encore plus rapidement qu’avant. Le modèle précédent ne prenait en charge que le Wi-Fi 5. Enfin, notons également une réduction du poids de 30 grammes, un bloc d'alimentation retravaillé avec un câble plus long de 2,5 m qui permet de recharger le modèle OLED de 20 à 80 % en “seulement 45 minutes”, mais aussi des sticks analogiques rehaussés d'un millimètre.

Prix et disponibilité

La nouvelle génération est livrée avec des capacités de stockage de 512 Go et 1 To. Le modèle 512 Go est vendu à 569 euros et le modèle 1 To 679 euros en France. Les modèles LCD originaux sont toujours en ventes, dans la limite des stocks disponibles, et voient leur prix baisser à 419 euros pour la version 256 Go et à 449 euros pour la version 512 Go. On retrouve même toujours la version 64 Go à seulement 369 euros.

Le Steam Deck OLED sera disponible à partir du 16 novembre prochain à 19 heures, heure française.