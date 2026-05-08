Le DJ IA de Spotify débarque enfin en France : comment l’activer

Environ 3 ans après son lancement en bêta, Spotify se dote de la fonction DJ personnel en France. Propulsé par l'intelligence artificielle, il prend le contrôle de votre liste de lecture. Voyons comment en profiter dès maintenant.

Spotify aime l'intelligence artificielle. Ces derniers temps, chaque fois que le service de streaming audio annonce une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez être sûr qu'elle est affublée des deux lettres “IA”. Qu'on aime ou non, force est de constater que cela facilite grandement certaines choses. Par exemple la création d'une playlist à partir d'une simple requête textuelle. Et les musiques ne sont pas les seules concernées puisque même trouver le podcast idéal dans Spotify devient plus simple grâce à l'IA.

Cette fois-ci, il est question d'une “nouveauté” disponible en bêta depuis 2023 : le DJ personnel. Disponible dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde, nous autres Français n'en avons jamais vu la couleur. Jusqu'à aujourd'hui. Spotify annonce en effet la disponibilité du DJ IA dans 9 nouveaux pays, dont la France. Voyons à présent à quoi il sert et surtout, comment l'essayer dès maintenant.

Comment activer le DJ personnel IA dans Spotify

Le DJ de Spotify analyse deux types de musiques en parallèle : les nouveautés et les titres que vous avez lancé le plus souvent au fil des ans. En mélangeant tout ça, il créé une playlist contenant à la fois d'anciens morceaux que vous appréciez et des plus récents que vous ne connaissez pas forcément, mais susceptibles de vous plaire. Entre chaque piste, une voix artificielle prononce quelques mots, comme le ferait un véritable Disc Jockey.

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Comme d'habitude, vous pouvez indiquer si vous aimez un morceau ou non pour un meilleur affinage des recommandations. Il est également de faire une demande au DJ, soit en écrivant, soit en lui parlant. Première condition pour en profiter : être abonné Spotify Premium. Ensuite, ouvrez Spotify et touchez la carte “DJ“. Patientez le temps qu'il génère une première playlist. En bas à droite, un bouton vous permet de modifier quelques paramètres comme le genre musical souhaité ou l'artiste que vous aimeriez mettre en avant.