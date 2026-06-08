Spotify veut diffuser des concerts en direct, en réservant des billets pour certains utilisateurs

La plateforme de streaming audio Spotify serait en négociation avec des promoteurs de concert pour en assurer la diffusion. L'idée serait également de réserver une partie des billets à des utilisateurs du service.

Spotify n'est plus uniquement un service proposant de streamer des musiques. À la manière de Netflix qui possède une section jeux vidéo par exemple, la plateforme suédoise se diversifie au fil des ans. Au-delà des podcasts et autres livres audio, elle a une préférence très marquée pour la vidéo. Les podcasts fimés, encore eux, sont les plus répandus pour le moment. Mais histoire de ne pas oublier d'où elle vient, Spotify aimerait se lancer dans la diffusion de concert en direct.

D'après des sources proches du dossier citées par Bloomberg, Spotify est en discussion avec des promoteurs afin de négocier les droits nécessaires. Techniquement, il y a déjà eu une diffusion de ce genre sur la plateforme : un concert de Dua Lipa au Mexique. Le but serait de faire de ce genre d’événements un rendez-vous régulier, tout en aidant les utilisateurs de Spotify à se rendre aux concerts en personne. Comment ?

Des concerts diffusés en direct sur Spotify, la plateforme l'envisage

À partir de l'été 2026, et pour une sélection de concerts aux États-Unis, certains abonnés Spotify recevront un mail et une notification mobile leur disant qu'ils ont été choisis dans le cadre de l'initiative “Réservé“. En clair : une fenêtre de 24 heures durant laquelle ils pourront acheter s'ils le veulent 1 ou 2 billets pour le concert de leur artiste ou groupe préféré. Et ce, avant la mise en vente sur le circuit classique.

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La sélection des heureux élus se fait sur plusieurs critères : fréquence d'écoute, depuis combien de temps l'artiste est suivi sur Spotify… Tout en s'assurant que derrière le compte se trouve bien un humain, et pas un bot qui cherche à maximiser les chances d'obtenir l'invitation à l'achat des billets. À ce stade, on ignore si l'option “Réservé” sera étendue à d'autres pays du monde. Spotify paierait des dizaines de millions de dollars pour la proposer. Il est probable que le service attende de voir si elle est rentable avant d'envisager un déploiement outre-Atlantique.

Source : Bloomberg