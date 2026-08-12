Spotify fait un virage à 180° et promet de lutter contre la prolifération des “artistes” IA

Dans un communiqué de presse, Spotify annonce l’arrivée d’un tout nouveau label sur sa plateforme destiné aux “artistes” IA. Ce dernier aura pour but d’informer les utilisateurs lorsqu’un profil est détenu par une véritable personne ou non. Quelques changements dans l’algorithme devraient également enrayées leur prolifération.

On serait presque tenté de dire que c’est l’hôpital qui se moque de la charité. Alors que Spotify est l’un des acteurs majeurs de l’explosion de la musique générée par IA sur les plateformes de streaming musical, voilà que le géant du secteur semble s’être acheté une conscience. Dans un récent communiqué de presse, la firme suédoise affirme qu’elle « vise à mettre en avant la musique d’artistes authentiques qui se construisent une carrière dans la musique. » Première nouvelle.

Ce communiqué sert avant tout à présenter une nouvelle fonctionnalité au sein de l’application qui arrivera en septembre prochain : les Persona IA. Rien à voir avec les innombrables fonctions IA qui ont inondé le service ces derniers mois. Concrètement, il s’agira d’un label qui viendra étiqueter toutes les pages d’artistes qui se revendiquent générées par IA, ou que Spotify aura repérées comme telles. Pratique pour tous ceux qui préfèrent écouter de la musique créée par des humains.

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Spotify prétend vouloir mettre moins en avant les morceaux générés par IA

L’étiquette viendra se positionner à côté du nom de l’artiste. La vérification se fera d’abord automatiquement par la plateforme elle-même, avant d’être validée par un humain. En revanche, Spotify précise qu’il s’agit d’identifier les artistes IA, et non ceux qui utilisent l’IA pour générer des morceaux. Nuance. Après tout, l’entreprise croit que « tous les artistes ont la liberté créative de décider comment se présenter ».

Mais ça ne s’arrête pas là. La plateforme promet également que les artistes générés par IA ne seront plus présents dans les recommandations et les playlists créées par celle-ci. Un véritable retournement de veste alors qu’il est désormais de notoriété commune que Sportify publie et met en avant depuis des mois des playlists entièrement composées de morceaux générés par IA. La réaction négative des utilisateurs aurait-elle été trop forte ?