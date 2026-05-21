Spotify ne fonctionne plus correctement avec CarPlay, voici ce qu’on sait

De nombreux utilisateurs ont constaté des bugs gênants sur Spotify via CarPlay depuis la dernière mise à jour. Les équipes de la plateforme de streaming sont sur le coup.

spotify bug google home
Crédits : 123RF

Sur Reddit et les forums de Spotify, la grogne monte depuis quelques jours. Les utilisateurs qui utilisent Spotify à travers CarPlay, le système embarqué d'iOS pour les véhicules, constatent des problèmes depuis la dernière mise à jour, déployée la semaine dernière. D'après de nombreux témoignages, il semble que l'application n'affiche pas les informations de morceau correctes lors de la lecture. Les titres et artistes ne correspondent pas aux chansons. Dans d'autres cas, les données sont décalées avec d'autres titres de la playlist, et certains doivent même faire face à un écran blanc.

“Parfois, CarPlay affiche le dernier morceau écouté. Parfois, il affiche des informations sur les morceaux précédents et sur le morceau en cours (par exemple, le bon album, mais un artiste, une pochette et un titre incorrects)”, rapporte un utilisateur. “Étrangement, si je choisis la vue d'ensemble, qui affiche la carte et les autres applications (dont Spotify) par sections, tout fonctionne correctement. Mais si je passe à l'affichage complet des morceaux, ça bugue”, explique un autre.

Après Google Cast, Spotify connaît des ratés avec CarPlay

Tous ont constaté l'apparition des soucis avec la mise à jour qui a également modifié l'icône de l'application Spotify en boule disco, qui est d'ailleurs vivement critiquée et qui devrait bientôt disparaître. Après plusieurs jours de silence, un modérateur de Spotify a enfin pris la parole. Il a déclaré qu'une enquête a été ouverte et que “l'équipe concernée examine actuellement ce problème”. Ce message date d'il y a plus de 2 jours, et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Nous ne savons donc pas quand un correctif pourra être déployé.

La présence de Spotify sur un large nombre de supports complique forcément le développement et la chasse aux bugs. Récemment, Spotify Connect rencontrait des difficultés à diffuser de la musique depuis un smartphone Android vers un appareil compatible Google Cast ou Chromecast. L'année dernière, Spotify devenait même inutilisable sur un smartphone Pixel ou Samsung connecté à un réseau Wi-Fi.


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