Spider-Man : Brand New Day victime d’une fuite pirate massive, des millions de personnes ont vu le film

Vous venez probablement de rater une fuite pirate de Spider-Man : Brand New Day. Disponible sur X (Twitter) pendant quelques heures, celle-ci a rapidement cumulé plusieurs millions de vues.

Dans le monde du cinéma, les piratages sont presque aussi vieux que la création d’Internet. En effet, si Hollywood a récemment fait fermer l’un des sites de streaming pirates les plus populaires, cela n’empêche pas ces derniers de pulluler en ligne. Plus près de nous, on retrouve le célèbre YggTorrent, dont la structure aurait été démantelée par la gendarmerie le mois dernier. La Corée du Sud va encore plus loin, en déployant une IA chargée de détecter les sites de streaming illégaux.

Et, malgré l’ensemble des efforts déployés par les autorités, certains pirates n’hésitent pas à mettre les bouchées doubles pour diffuser des films gratuitement en ligne. Certains d’entre eux profitent de la souplesse du réseau social X (Twitter). En effet, si ce dernier bloque les contenus pour adultes en France, X permet d’uploader rapidement une vidéo, qui peut ensuite être visionnée par des millions d’utilisateurs.

Et c’est ce qui s’est passé pour Spider-Man : Brand New Day, qui vient tout juste de débarquer en salle. Un hacker a en effet mis en ligne une copie pirate du dernier film de l’homme-araignée, qui a rapidement fait le buzz. En moins de sept heures, la vidéo a été visionnée par pas moins de 5,9 millions de comptes, tout en récoltant plus de 143 000 mentions J’aime.

Spider-Man : Brand New Day cartonne au cinéma malgré le piratage

D’autres comptes X se sont rués sur l’occasion, en partageant à leur tour cette copie illégale de Spider-Man : Brand New Day. Toutefois, Disney n’a pas tardé à réagir, en faisant supprimer une à une les vidéos concernées. Il est vrai que le propriétaire de Mickey n’y va pas de main morte quand il s’agit de défendre ses propriétés intellectuelles. Aux côtés d’Apple et de Netflix, Disney a par exemple attaqué la plateforme de partage d’abonnements Spliiit.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que ce piratage ne soit pas en mesure de limiter le succès de Spider-Man : Brand New Day, qui cartonne au cinéma. D’ailleurs, plus un film est piraté, plus il rapporte d’argent au cinéma, selon cette étude. Et les chiffres donnent le tournis.

En effet, le film aurait déjà généré pas moins de 168 millions de dollars. D’ailleurs, avant même sa sortie officielle, Spider-Man : Brand New Day a battu un nouveau record.