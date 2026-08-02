-40 % sur le HONOR Magic 8 Lite : avec son énorme batterie de 7 500 mAh, difficile de ne pas craquer

Le HONOR Magic 8 Lite met l’accent sur l’autonomie, la résistance et le confort d’affichage. Déjà intéressant à 259,95 € pendant le Local Day d’AliExpress, il perd encore 20 € avec le code PHDFRS20. Son prix final tombe à 239,95 €, contre 399,90 € lors de son lancement.

Voir l’offre sur le Honor Magic 8 Lite

Le Honor Magic 8 Lite voit son prix passer nettement sous les 300 €. Lancé en France le 15 janvier 2026, ce smartphone récent est actuellement affiché à 259,95 € sur AliExpress dans sa version européenne avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une fois le produit ajouté au panier, renseignez le code PHDFRS20 pour retrancher 20 € supplémentaires.

Vous ne payez ainsi que 239,95 € , soit 160 € de moins que le prix conseillé de 399,90 €. Cela représente une remise de 40 %. L’annonce bénéficie du badge Marque+ qui certifie l’authenticité du produit et prévoit une expédition depuis la France.

Le tarif s’applique à la déclinaison 8 + 256 Go et peut évoluer selon le coloris ou la disponibilité. Mieux vaut également ne pas trop tarder si l’offre vous intéresse puisque les stocks s’épuisent très vite aux prix annoncés.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Une autonomie taillée pour durer trois jours

L’autonomie constitue le gros argument du Honor Magic 8 Lite. Sa batterie de 7 500 mAh est assez exceptionnelle pour un smartphone aussi fin. Honor annonce jusqu’à trois jours d’utilisation, même si le résultat dépendra évidemment de vos usages. La recharge filaire supporte une puissance maximale de 66 W et le smartphone peut également alimenter un autre appareil grâce à la recharge inversée.

Le reste de l’équipement est loin d’être sacrifié. Le grand écran OLED de 6,79 pouces affiche une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Honor annonce aussi un pic de luminosité de 6 000 nits. Malgré sa batterie imposante, l’appareil reste limité à 189 grammes.

Le Snapdragon 6 Gen 4 et les 8 Go de mémoire vive offrent une configuration cohérente pour les applications courantes, le multitâche et la plupart des jeux. Ce n’est pas une puce haut de gamme destinée aux joueurs les plus exigeants, mais à 239,95 €, il serait difficile de lui reprocher ce choix. Les 256 Go de stockage laissent par ailleurs une marge confortable pour conserver des photos, des vidéos et des applications.

Enfin, le capteur photo principal de 108 MP bénéficie d’une stabilisation optique et il est accompagné d’un ultra grand-angle de 5 MP. Les certifications IP68 et IP69K assurent une résistance à l’eau et à la poussière.