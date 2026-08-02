-40 % sur le HONOR Magic 8 Lite : avec son énorme batterie de 7 500 mAh, difficile de ne pas craquer

Le HONOR Magic 8 Lite met l’accent sur l’autonomie, la résistance et le confort d’affichage. Déjà intéressant à 259,95 € pendant le Local Day d’AliExpress, il perd encore 20 € avec le code PHDFRS20. Son prix final tombe à 239,95 €, contre 399,90 € lors de son lancement.

Honor Magic 8 Lite

Le Honor Magic 8 Lite voit son prix passer nettement sous les 300 €. Lancé en France le 15 janvier 2026, ce smartphone récent est actuellement affiché à 259,95 € sur AliExpress dans sa version européenne avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une fois le produit ajouté au panier, renseignez le code PHDFRS20 pour retrancher 20 € supplémentaires.

Vous ne payez ainsi que 239,95 € , soit 160 € de moins que le prix conseillé de 399,90 €. Cela représente une remise de 40 %. L’annonce bénéficie du badge Marque+ qui certifie l’authenticité du produit et prévoit une expédition depuis la France.

Le tarif s’applique à la déclinaison 8 + 256 Go et peut évoluer selon le coloris ou la disponibilité. Mieux vaut également ne pas trop tarder si l’offre vous intéresse puisque les stocks s’épuisent très vite aux prix annoncés.

Une autonomie taillée pour durer trois jours

L’autonomie constitue le gros argument du Honor Magic 8 Lite. Sa batterie de 7 500 mAh est assez exceptionnelle pour un smartphone aussi fin. Honor annonce jusqu’à trois jours d’utilisation, même si le résultat dépendra évidemment de vos usages. La recharge filaire supporte une puissance maximale de 66 W et le smartphone peut également alimenter un autre appareil grâce à la recharge inversée.

Le reste de l’équipement est loin d’être sacrifié. Le grand écran OLED de 6,79 pouces affiche une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Honor annonce aussi un pic de luminosité de 6 000 nits. Malgré sa batterie imposante, l’appareil reste limité à 189 grammes.

Le Snapdragon 6 Gen 4 et les 8 Go de mémoire vive offrent une configuration cohérente pour les applications courantes, le multitâche et la plupart des jeux. Ce n’est pas une puce haut de gamme destinée aux joueurs les plus exigeants, mais à 239,95 €, il serait difficile de lui reprocher ce choix. Les 256 Go de stockage laissent par ailleurs une marge confortable pour conserver des photos, des vidéos et des applications.

Enfin, le capteur photo principal de 108 MP bénéficie d’une stabilisation optique et il est accompagné d’un ultra grand-angle de 5 MP. Les certifications IP68 et IP69K assurent une résistance à l’eau et à la poussière.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Pixel 11 : la fiche technique complète fuite, voici ce que prépare Google

Le prochain smartphone phare de Google se dévoile. Les prix et les caractéristiques techniques des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold viennent…

AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une nouvelle opération : le Local Day, toujours dans le cadre de ses promos estivales. Le site propose de fortes remises sur plusieurs catégories tech : smartphones, tablettes,…

Vous n’avez que 8 Go de RAM ? Cette nouveauté Windows 11 pourrait tout changer

Bonne nouvelle pour les PCistes les plus modestes. Microsoft prévoit en effet d’optimiser Windows 11, qui devrait bien mieux tourner sur les machines disposant de « seulement » 8 Go…

Xbox Series X/S : la hausse des prix est brutale, certaines consoles coûtent 150 euros de plus

Chose promise, chose due. Après avoir annoncé une augmentation de ses tarifs, Microsoft est passé à l’acte. Le prix des Xbox Series X/S vient donc de grimper de plus d’une…

Disney+ supprime la 4K en France, la hausse de l’électricité réserve une surprise aux automobilistes, c’est le récap’ de la semaine

L’offre Premium de Disney+ perd son principal atout visuel, le nouveau tarif de l’électricité baisse le coût des recharges nocturnes, des consoles Famicom ultra-rares refont surface au Japon, c’est le…

Trottinette électrique M365 X1 : cet excellent modèle chute à moins de 130 euros, c’est une affaire !

La trottinette électrique est pour beaucoup de citadins le moyen de transport idéal pour aller vite d’un point A à un point B sans se fatiguer, ni dépenser une fortune…

Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait une hausse de prix qui risque de faire mal

Attendez-vous à mettre la main à la poche pour acquérir le prochain smartphone phare de Samsung. En effet, face à la crise des composants, le prix du Galaxy S27 Ultra…

Fini les redémarrages forcés ? Microsoft change enfin sa politique de mises à jour Windows 11

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Microsoft est une habituée des mises à jour. Toutefois, les updates de Windows 11 demandent souvent un redémarrage de votre PC, ce…

Le règne de l’AirTag pourrait toucher à sa fin : le Pixel Tag de Google se dévoile enfin

Le célèbre AirTag d’Apple a du souci à se faire. En effet, Google est en train de préparer un concurrent de taille, le Pixel Tag. Les premières images de l’appareil…

Moins de 155 € pour ce drone DJI capable de filmer seul et d’éviter les obstacles

Le DJI Neo 2 sait décoller depuis la main, suivre automatiquement son propriétaire et filmer en 4K sans nécessiter de radiocommande. Ce petit drone lancé à 239 € passe sous…