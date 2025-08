X bloque les contenus pour adultes en France : comment les utilisateurs continuent à y accéder

Depuis fin juillet, la plateforme X (anciennement Twitter) restreint l’accès aux contenus pour adultes en Europe, y compris en France. Pourtant, il est possible de contourner cette restriction.

X est l’un des rares réseaux sociaux à autoriser les contenus à caractère pornographique, à condition qu’ils soient correctement étiquetés et dissimulés des espaces publics comme les profils ou les bannières.

Depuis le 25 juillet, ces contenus ne sont plus accessibles en Europe, bien qu’ils restent indexés sur X. Le réseau social prend ainsi les devants pour éviter des sanctions, en lien avec plusieurs lois européennes sur la protection des mineurs.

X désormais soumis aux mêmes règles que PornHub

Au Royaume-Uni, tous les sites de contenus pour adultes avaient jusqu’au 25 juillet pour mettre en place des mécanismes stricts de vérification de l’âge. X a donc attendu la date butoir pour restreindre l’accès à ce type de contenu, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Irlande et dans toute l’Union européenne afin d’anticiper les risques réglementaires.

X se conforme ainsi à différentes lois européennes : le Online Safety Act britannique, le code irlandais sur la sécurité en ligne et le règlement européen sur les services numériques. Toutes ces lois imposent désormais des mécanismes stricts de vérification de l’âge pour toutes les plateformes diffusant du contenu à caractère pornographique, et X ne fait pas exception à la règle.

Le réseau social subit ainsi les mêmes contraintes que des sites comme PornHub et YouPorn, dont les contenus sont inaccessibles en France depuis quelques semaines. Même si l’ARCOM n’a pas encore officiellement désigné X comme un site à bloquer, la plateforme a choisi de prendre les devants pour se conformer à la loi SREN ainsi qu’au règlement européen sur les services numériques.

Comment les utilisateurs contournent les restrictions sur X

X affirme désormais se baser sur différents signaux fiables pour vérifier l’âge des utilisateurs. Ces signaux incluent : l’âge auto-déclaré par les utilisateurs, les comptes ayant déjà fait l’objet d’une vérification d’identité, les comptes créés avant 2012, ainsi que ceux ayant un badge gris ou gold, entre autres.

Cependant, même si vous respectez certains de ces critères, il est encore possible que votre compte n’ait pas accès aux contenus sensibles, d’autant plus que les différents textes européens exigent des mécanismes concrets de vérification de l’âge. X annonce ainsi mettre prochainement en place de processus de vérification basé sur des éléments fournis par les utilisateurs. Deux options sont prévues :

Reconnaissance faciale : l’utilisateur fournit un selfie qui sera analysé par des outils d’intelligence artificielle pour vérifier son âge

: l’utilisateur fournit un selfie qui sera analysé par des outils d’intelligence artificielle pour vérifier son âge Pièce d’identité : l’utilisateur fournit une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) qui servira à vérifier son âge

Pour l’heure, ces mécanismes ne sont pas encore implémentés sur le réseau social, et les restrictions sont toujours en vigueur. De plus en plus d’utilisateurs passent ainsi par un VPN pour contourner le blocage.

Techniquement, il suffit d’utiliser une application de confiance comme NordVPN, puis de se connecter à un serveur situé dans un pays où les contenus ne sont pas restreints, comme les États-Unis. Cette méthode, si simple, soulève des questions sur l’efficacité réelle des mesures mises en place.