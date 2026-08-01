Trottinette électrique M365 X1 : cet excellent modèle chute à moins de 130 euros, c’est une affaire !

La trottinette électrique est pour beaucoup de citadins le moyen de transport idéal pour aller vite d’un point A à un point B sans se fatiguer, ni dépenser une fortune en essence. C’est aussi la solution idéale pour éviter les grèves dans les transports en commun. Et en ce moment, vous pouvez vous offrir la M365 X1 pour moins de 130 euros. On vous explique tout dans cet article.

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Vous cherchez une trottinette électrique avec un excellent rapport qualité-prix mais vous êtes un peu perdu dans la multitude de modèles proposés sur internet ? On vous comprend. On a trouvé pour vous une offre exceptionnelle sur AliExpress. En effet, le géant du e-commerce propose une campagne de promotions sur tout son site du 1er au 7 août 2026. Pendant ces 7 jours, vous allez pouvoir bénéficier de baisses de prix sur tout le site. Mais ce n’est pas tout ! Pour obtenir les meilleurs prix, vous pouvez utiliser une liste de codes promo cumulables :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHDFRS02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFRS11

20 € de remise dès 149 € d’achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHDFRS45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHDFRS63

C’est ainsi que vous allez pouvoir vous offrir la M365 X1 à moins de 130 euros au lieu de 178,4 euros. Ce modèle est affiché en promotion à 139,62 euros. Et si vous ajoutez le code promo PHDFRS11 au moment du paiement, vous obtenez une baisse de prix de 11 euros supplémentaire. La M365 X1 passe ainsi à seulement 128,65 euros. C’est un excellent prix pour ce modèle complet.

M365 X1 : rapport qualité-prix imbattable pour cette trottinette électrique pour adultes

La M365 X1 est disponible à prix mini. Pour autant, elle offre des caractéristiques très intéressantes qui en feront votre meilleur allié du quotidien. En effet, elle fonctionne avec un puissant moteur 350W qui lui permet d’atteindre une vitesse max de 31 km/h.

Avec sa batterie 36V 7.8 Ah, elle offre une autonomie confortable de 25 km. Avec sa conception pliable, elle se rangera facilement chez vous. Elle est équipée par ailleurs de roues 8,5 pouces avec des pneus solides. Enfin, vous disposez d’une application pour déverrouiller la trottinette, choisir les modes de conduite, allumer vos feux, accéder aux réglages…