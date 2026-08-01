Le prochain film X-Men se précise : découvrez qui pourrait incarner cette mutante emblématique

Le casting du prochain film X-Men s’enrichit. En effet, on connaîtrait déjà le nom de l’actrice qui incarnera l’un des personnages clés de l’univers de Marvel Studios. On vous explique tout.

Iron Man, Captain America, Hulk, Spider-Man ou encore Wolverine : l’univers de Marvel a tout ce qu’il faut pour satisfaire les fans de super-héros. Commençons par l’homme-araignée, qui a connu d’innombrables films, le dernier opus en date étant Spider-Man : Brand New Day. On retrouve ensuite le non moins célèbre Iron Man, longtemps incarné par l’irrésistible Robert Downey Jr. Et, si celui-ci a accepté de passer le flambeau, certaines rumeurs laissent entendre que Tom Cruise pourrait incarner Tony Stark dans le très attendu Avengers: Secret Wars.

Et c’est d’ailleurs côté casting que le MCU surprend toujours plus. On pense ici à Ryan Gosling, bien connu pour ses rôles dans Drive, Blade Runner 2049 ou encore le récent Project Hail Mary (Projet Dernière Chance). Celui-ci incarnera prochainement le célèbre Ghost Rider du Marvel Cinematic Universe, dans un film dédié qui devrait débarquer en 2028. Par ailleurs, le Comic-Con de San Diego nous a permis de découvrir l’acteur qui sera au centre de l’intrigue de Black Panther 3.

X-Men : le casting du reboot se dévoile

Mais passons au sujet du jour. Les fans du MCU sont déjà probablement au courant, mais Marvel prépare un reboot d’X-Men, qui pourrait débarquer en 2028. Toutefois, le casting du film est encore largement inconnu. On sait simplement que celui-ci sera réalisé par Jake Schreier, notamment connu pour Thunderbolts, dont la scène post-générique cache un secret que l’on ne pouvait pas voir à la sortie du film.

Toutefois, le casting du prochain film X-Men commence à se dévoiler tout doucement. En effet, selon Deadline, on connaît déjà le nom de l’actrice qui incarnera l’un des X-Men dans le prochain reboot que nous prépare Marvel Studios. Mais ne faisons pas durer le suspense plus longtemps.

Le personnage en question est Emma Frost, une mutante télépathe apparue dans les comics. Celle-ci, qui est progressivement devenue l’un des membres les plus importants des X-Men, serait incarnée par Samara Weaving. L’actrice est notamment connue pour des films tels que Ready or Not (Wedding Nightmare en France), Guns Akimbo ou encore Scream VI.