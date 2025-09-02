Netflix, Disney et Apple s’attaquent à la plateforme de partage d’abonnement Spliiit

Netflix, Disney et Apple ont saisi la justice pour mettre un terme à l'activité de Spliiit en France, son principal marché. D'ultimes négociations vont être menées avant l'étape du procès.

Pour payer moins cher son abonnement à des plateformes de streaming vidéo, le service Spliit propose depuis des années de partager un compte avec d'autres utilisateurs afin de faire baisser la facture. Par exemple, sur Netflix, la formule Premium, qui permet d'accéder à la 4K HDR et de supprimer la publicité, coûte 21,99 euros. Cette offre inclut le visionnage sur quatre écrans en simultané, il est donc possible de diviser le coût par quatre (il faut aussi ajouter les frais de mise en relation les premiers mois).

Spliit a rencontré un certain succès tant les utilisateurs sont sollicités pour payer de nombreux abonnements, dont le coût ne cesse d'augmenter. Mais le service est dans le viseur des plateformes, qui s'estiment lésées dans cette histoire. Depuis 2021, l’Alliance for Creativity and Entertainment, qui compte dans ses rangs des acteurs tels que Netflix, Disney et Apple, s'est attaquée à l'activité de Spliit, qu'elle juge illégale. Et on est en train de vivre un tournant dans ce dossier.

Netflix, Disney et Apple ne veulent plus entendre parler de Spliiit

Pour tenter d'éviter un procès, la justice française a demandé aux deux parties de négocier un accord, révèle L'Informé. Les discussions paraissent compliquées, surtout que chaque plateforme de streaming a des conditions d'utilisation différentes et semblent avoir une définition divergente des notions de “foyer”, “famille” ou de “partage”, qui sont essentielles ici.

Spliit estime être dans son bon droit, aussi bien en ce qui concerne ses offres que sa communication (qui utilise les noms des sociétés concernées, mais plus leurs logos, comme à ses débuts). L'entreprise estime même participer à la croissance de l'industrie. Son dirigeant explique que le taux de résiliation de Spliiit est six fois plus faible que celui des offres en direct de Netflix et consorts. L'argument est que bon nombre d'abonnés à Spliiit ne souscriraient pas du toutes aux plateformes de streaming sans l'existence de cette option de partage.

Si la médiation ne permet pas de trouver un terrain d'entente, l'affaire sera portée devant les tribunaux.