Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait une hausse de prix qui risque de faire mal

Attendez-vous à mettre la main à la poche pour acquérir le prochain smartphone phare de Samsung. En effet, face à la crise des composants, le prix du Galaxy S27 Ultra pourrait exploser…

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

Face à l’actuelle crise de la RAM, les augmentations de prix se suivent et se ressemblent. Et, mauvaise nouvelle, celle-ci pourrait s’aggraver en 2027. Face à ce constat, nombreux sont les fabricants à choisir de répercuter ces augmentations sur les consommateurs. On pense notamment à Apple, qui a récemment procédé à des augmentations de prix massives. Et l’iPhone 18 Pro ne sera probablement pas épargné. C’est également le cas de Xbox, qui augmente dès aujourd’hui les tarifs de ses consoles.

Mais il ne faut pas oublier Samsung, qui est accusé, aux côtés d’autres fabricants, d’avoir fait artificiellement gonfler les prix de la RAM. En effet, comme la plupart des fabricants de smartphones, le fabricant sud-coréen tend à augmenter les tarifs de ses appareils.

Et le prochain smartphone haut de gamme de l’entreprise, le Galaxy S27 Ultra, ne sera probablement pas épargné. C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker kro (@kro_roe) sur X. Selon lui, le prix du S27 Ultra augmenterait de plus de 8 % par rapport à son prédécesseur, le Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S27 Ultra : Samsung va-t-il faire des compromis ?

Ainsi, selon ce nouveau rapport, le Galaxy S27 Ultra pourrait coûter jusqu’à 150 000 wons de plus en Corée du Sud, soit environ 90 euros supplémentaires en Europe. Mais ce n’est pas tout. En effet, le Galaxy S26 FE pourrait également voir son prix augmenter, celui-ci étant susceptible de coûter pas moins de 929 euros pour la version 512 Go.

Alors, Samsung va-t-il faire des compromis pour tenter de limiter la casse ? Peut-être. En effet, pour ne pas faire exploser le prix du Galaxy S27 Ultra, Samsung abandonnerait l’une de ses idées. Par ailleurs, le fabricant sud-coréen pourrait faire un énorme compromis à cause de la crise de la RAM.

Malgré tout, le prix du Galaxy S27 Ultra pourrait être justifié par des nouveautés de taille. On pense par exemple à l’ajout de batteries silicium-carbone, ou encore aux nouveaux capteurs photo, qui pourraient équiper l’ensemble des modèles de la gamme S27.


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