Disney+ supprime la 4K en France, la hausse de l’électricité réserve une surprise aux automobilistes, c’est le récap’ de la semaine

L’offre Premium de Disney+ perd son principal atout visuel, le nouveau tarif de l’électricité baisse le coût des recharges nocturnes, des consoles Famicom ultra-rares refont surface au Japon, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, les douanes américaines poursuivent un voyageur qui a effacé son smartphone Android sous leurs yeux, tandis que Disney+ supprime discrètement la 4K de son catalogue français. Côté finances, le nouveau tarif de l’électricité réserve une bonne surprise aux conducteurs de voitures électriques branchées la nuit. Les amateurs d’IA doivent se méfier du nouveau bouton de retouche dans Google Photos, et des consoles Famicombox extrêmement rares ont été dénichées au fond d’un love hotel japonais.

GrapheneOS : la fonction d’effacement d’urgence d’Android au cœur d’un procès aux États-Unis

Les contrôles de smartphones aux frontières américaines se renforcent, souvent sans mandat. De retour de vacances, un voyageur a activé la fonction d’urgence du système sécurisé GrapheneOS : en entrant un faux code, son Google Pixel s’est intégralement réinitialisé devant les douaniers. La justice fédérale le poursuit désormais pour destruction de preuves, une première juridique qui montre que cet outil de protection peut se retourner contre son utilisateur.

Lire : Les États-Unis poursuivent un voyageur pour avoir activé cette fonction cachée d’Android

Google Photos intègre un raccourci de retouche IA qui risque d’encombrer votre galerie

Une mise à jour de Google Photos ajoute un bouton appareil photo au sein des outils IA “Photo Remix” et “Photo to Video”. L’objectif est de capturer une image à la volée pour la modifier ou l’animer sans passer par l’application photo habituelle. Le piège réside dans le fonctionnement de ce raccourci car chaque cliché temporaire est automatiquement synchronisé et enregistré dans votre espace cloud. Sans un nettoyage manuel régulier, votre bibliothèque risque de rapidement se retrouver saturée de photos de test inutiles.

Lire : Ce nouveau bouton de Google Photos cache un piège que beaucoup vont découvrir trop tard

Une collection de consoles Nintendo rarissimes découverte dans un hôtel japonais

Pensée à la fin des années 80 pour les établissements hôteliers, la Famicombox est un véritable jukebox de la NES capable d’embarquer jusqu’à 16 cartouches en simultané. Devenue une véritable relique pour les collectionneurs, cette machine vient de refaire surface de façon spectaculaire. En effet, un archiviste a déniché plusieurs exemplaires en parfait état de marche installés directement dans les chambres d’un love hotel nippon. Un trésor du rétrogaming précieusement préservé, même si l’adresse de l’établissement est gardée secrète pour éviter la ruée des passionnés.

Lire : Famicom : plusieurs modèles ultra-rares de la console rétro Nintendo retrouvés dans un love hotel japonais

Un litige juridique prive les abonnés français de Disney+ de la définition Ultra HD

En raison de décisions rendues par la Juridiction unifiée du brevet concernant les technologies d’encodage HEVC, Disney+ a dû désactiver l’Ultra HD 4K, le HDR et le Dolby Vision dans plusieurs pays européens, dont la France. Résultat, les abonnés au forfait Premium à 15,99 €/mois se retrouvent bridés en Full HD (1080p), au même niveau que l’offre Standard vendue 10,99 €/mois. Cette dégradation technique sans baisse de prix ni communication suscite la colère des utilisateurs, qui n’ont plus que le Dolby Atmos et quatre écrans simultanés pour justifier le surcoût.

Lire : Disney+ supprime la 4K en France, l’abonnement Premium ne sert plus à rien

La hausse des tarifs de l’électricité au 1er août épargne les recharges nocturnes

Portée par la revalorisation du tarif d’acheminement (TURPE), la grille du tarif réglementé de l’électricité augmente de 2,5 % TTC en moyenne. Cela étant dit, l’évolution privilégie nettement la recharge nocturne. Alors que le kilowattheure en heures pleines grimpe de 3,73 % (à 0,2142 €), celui en heures creuses ne prend que 0,63 % (à 0,1589 €). Concrètement, brancher sa voiture la nuit ne coûtera que quelques centimes de plus par mois, une différence quasi invisible sur la facture.

Lire : Hausse de l’électricité au 1er août : les conducteurs qui rechargent la nuit vont être agréablement surpris

Nos tests de la semaine

Xiaomi Watch S5 : une montre chic et endurante taillée pour le quotidien

La Xiaomi Watch S5 peaufine sa recette avec un design affiné, un écran AMOLED ultra-lumineux et une excellente autonomie associée à une charge rapide. Son nouveau capteur cardiaque offre un suivi sportif et de sommeil fiable, le tout pour un rapport qualité-prix très agressif. En revanche, on regrette l’absence de magasin d’applications, l’impossibilité de répondre aux messages, des fonctions de santé restreintes et un paiement sans contact limité.

Lire : Test Xiaomi Watch S5 46mm : la montre connectée chic et endurante pour faire du sport

Oppo Reno16 Pro : un modèle séduisant gâché par de vieux défauts

L’Oppo Reno16 Pro conserve les forces de la gamme avec un format compact très agréable en main, un écran à la colorimétrie excellente et un équipement photo complet. Il innove avec le bouton Snap Key, l’interface ColorOS 16 enrichie d’outils IA et une charge rapide efficace. Malheureusement, le smartphone traîne toujours ses lacunes comme l’autonomie trop moyenne par rapport à la concurrence, la chauffe, l’absence de dalle LTPO et la présence d’applications préinstallées, le tout accompagné d’une hausse de prix qui le rend moins attrayant.

Lire : Test Oppo Reno16 Pro : une évolution séduisante, ternie par de vieux défauts qui (lui) coûtent cher

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 : la montre haut de gamme monte en puissance

La Samsung Galaxy Watch Ultra 2 gagne en confort grâce à un boîtier aminci, sans que ça touche à sa robustesse et à son étanchéité. On adore son écran Super AMOLED ultra-lumineux montant à 5 000 nits, la grande fluidité de ses menus et l’arrivée d’un mode Trail taillé pour les sportifs exigeants. Attention, la montre reste totalement incompatible avec les iPhone, demande l’installation de trop d’applications dédiées et réserve toujours les mesures d’ECG ou de tension aux smartphones Samsung. à noter que son autonomie mérite encore d’être améliorée.

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