Un nouveau film Seigneur des Anneaux est en préparation, voici ce que l’on sait

Après La Traque de Gollum, la Terre du Milieu sera de nouveau portée sur grand écran dans un film officialisé par Peter Jackson. On connaît déjà les éléments principaux de l'intrigue.

Les fans du Seigneur des Anneaux ont de quoi se réjouir des années à venir. La saison 3 de la série Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video arrive, ainsi que le film La Traque de Gollum. Le tournage de ce dernier se passe bien. C'est Peter Jackson, réalisateur de la mythique trilogie du début des années 2000, qui le dit dans une vidéo diffusée sur le compte X (Twitter) de Warner Bros. Il en profite pour créer la surprise en officialisant un nouveau film dans l'univers de Tolkien.

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On apprend que c'est le présentateur et humoriste américain Stephen Colbert qui est à la co-écriture du scénario. Avec son fils, dont c'est le métier. Moins connu chez nous, il faut savoir que Colbert est un fanatique absolu du Seigneur des Anneaux. Du genre qui connaît les livres par cœur à force de les relire au moins une fois par an. Qu'il se lance dans un film tiré de cet univers n'a donc rien de très étonnant.

Voici ce que l'on sait sur le prochain film Seigneur des Anneaux

Stephen Colbert explique qu'à la base, il voulait adapter les chapitres 3 à 8 du livre La Communauté de l'Anneau. C'est là que le personnage de Tom Bombadil apparaît notamment. S'en suivent 2 ans de discussion avec Peter Jackson et Philipa Boyens, scénariste de la trilogie et des films Le Hobbit, entre autres. Le résultat est un script qui n'a plus rien à voir avec l'idée originale puisque le film se déroulera après la destruction de l'anneau unique.

In honor of Tolkien Reading Day and the destruction of the One Ring, we bring you a special announcement. pic.twitter.com/ufh9RLBIxO — Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026

Le résumé officiel est le suivant : “Quatorze ans après la mort de Frodon, Sam, Merry et Pippin partent sur les traces des premiers pas de leur aventure. Pendant ce temps, la fille de Sam, Elanor, a découvert un secret longtemps enfoui et est déterminée à découvrir pourquoi la Guerre de l’Anneau a failli être perdue avant même d’avoir commencé“. Pour ce qui est du casting ou de la date de sortie, il va falloir attendre. Le long-métrage sortira dans tous les cas après La Traque de Gollum, prévu pour 2027.