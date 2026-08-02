La face cachée de la Lune révèle un secret qui bouleverse tout ce que l’on pensait savoir

Les scientifiques étudient depuis longtemps les impacts de météorites visibles sur la face visible de la Lune. Mais en se penchant sur la face cachée de notre satellite naturel, ces derniers ont fait une découverte surprenante.

face cachee lune
Source : NASA

Au-delà de sa beauté froide, la Lune est bien connue pour son aspect « gruyère ». En effet, celle-ci est constamment bombardée de météorites de toutes sortes, créant des cratères géants. D’ailleurs, cet astéroïde hors norme aurait creusé le plus grand cratère de la Lune il y a 4 milliards d’années. C’est également le cas de notre planète, mais dans une moindre mesure. Tout d’abord, la Terre dispose d’une atmosphère, à travers laquelle viennent se consumer la plupart des météorites qui, la plupart du temps, se désintègrent avant même de toucher le sol.

C’est d’ailleurs ce qui crée les fameuses étoiles filantes. En avril dernier, nous vous rappelions de ne pas manquer une magnifique pluie d’étoiles filantes. Mais la Lune, de son côté, est dépourvue d’atmosphère. Par conséquent, celle-ci est criblée de cratères, qui nous permettent de remonter le temps. En effet, quasiment dépourvue de tectonique des plaques, la Lune n’est pas en mesure « d’effacer » ses cicatrices.

La face cachée de la Lune serait-elle le lieu de recherche idéal ?

Afin d’étudier ces fameux impacts de météorites, les scientifiques utilisent principalement des échantillons de la face visible de la Lune. Enfin, jusqu’à maintenant. En effet, il est important de rappeler que la Chine a récemment réussi à ramener sur Terre des échantillons provenant de la face cachée de notre satellite naturel. Et ça change tout.

En effet, les chercheurs estiment que la face cachée de la Lune est nettement plus « lisible » que la face visible. Celle-ci aurait été nettement moins affectée par les processus géologiques qui auraient pu effacer certains impacts de météorites.

Jusqu’à présent, certaines théories laissaient entendre que la Lune avait été la cible d’un bombardement de météorites aussi bref que cataclysmique. Mais l’étude des échantillons provenant de la face cachée change la donne. En effet, selon une nouvelle étude, ces fameux bombardements auraient diminué au fil du temps, le système solaire en formation se stabilisant peu à peu.

Sur la Lune, les cratères sont d’une importance capitale pour les scientifiques. Ces derniers nous aident à comprendre non seulement ses origines, mais aussi celles de notre planète. D’ailleurs, ces cratères lunaires vieux de 3 milliards d’années cachent un secret que les scientifiques viennent de percer.


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