Vous n’avez que 8 Go de RAM ? Cette nouveauté Windows 11 pourrait tout changer

Bonne nouvelle pour les PCistes les plus modestes. Microsoft prévoit en effet d’optimiser Windows 11, qui devrait bien mieux tourner sur les machines disposant de « seulement » 8 Go de RAM.

Windows 11
Crédits : Unsplash

En 2026, la crise de la RAM a des effets dévastateurs sur l’industrie de l’électronique. Celle-ci provoque d’innombrables augmentations de prix chez la plupart des fabricants. Chez Samsung, par exemple, le prix du Galaxy S27 Ultra pourrait exploser. Et les fabricants informatiques ne sont pas épargnés. Apple, par exemple, a procédé à des augmentations allant jusqu’à 700 euros. Il faut ainsi débourser plusieurs centaines d’euros supplémentaires pour s’offrir un ordinateur portable MacBook Pro.

Face à la crise, certaines solutions sont parfois proposées. Nvidia, par exemple, contourne la pénurie de RAM grâce à cette technologie ultra-efficace. Toutefois, le célèbre fabricant de hardware prépare une nouvelle hausse de prix, et presque aucune carte graphique n’échappera à la note. Mais un bricoleur fou a trouvé une solution face à la pénurie de RAM, en vous proposant de la fabriquer vous-même.

Microsoft, de son côté, prend une mesure un peu plus terre à terre. En effet, le géant de l’informatique s’apprête à adapter son système d’exploitation pour vous éviter de débourser des sommes considérables afin de vous procurer des barrettes de RAM, devenues hors de prix. On vous explique tout.

Windows 11 : Microsoft optimise son système d’exploitation

Il est tout d’abord important de rappeler que Windows 11 consomme une grande quantité de RAM, et ce, même au repos. Cette consommation serait en grande partie due à un framework basé sur Chromium, WebView2, qui exécute certaines tâches en arrière-plan sur votre PC. Ainsi, sur 8 Go de RAM, Windows 11 consommerait pas moins de 6 Go de RAM avant même que vous ne lanciez la moindre application. Rien que ça.

Afin de tenter de résoudre ce problème, Microsoft commence à transférer certains éléments vers son framework WinUI. Parmi les composants transférés, on retrouve notamment la boîte de dialogue Propriétés de l’Explorateur de fichiers. Une telle initiative devrait donc réduire la consommation de RAM de Windows 11.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft optimise les performances de son dernier système d’exploitation. En juin dernier, une mise à jour a rendu certains PC Windows 11 plus rapides. Par ailleurs, si votre PC Windows 11 rame, cette fonctionnalité pourrait en être la cause.


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