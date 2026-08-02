Pixel 11 : la fiche technique complète fuite, voici ce que prépare Google

Le prochain smartphone phare de Google se dévoile. Les prix et les caractéristiques techniques des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold viennent en effet de fuiter.

Google Pixel 11
Crédits photo : Android Headlines

Si les jours de ces deux modèles de Google Pixel sont comptés, cela n’empêche pas la firme de Mountain View d’enchaîner les nouveaux modèles. Après le puissant Pixel 10, qui s’est récemment retrouvé à prix cassé, le géant du numérique prépare désormais le Pixel 11, qui devrait débarquer en août prochain. En attendant, peu d’informations ont fuité à son sujet. Enfin, jusqu’à aujourd’hui.

Jusqu’à présent, nous nous sommes contentés d’obtenir quelques visuels du Pixel 11, et notamment des couleurs disponibles au lancement du prochain flagship de Google. Nous savons par ailleurs que le Pixel 11 disposera probablement du Pixel Glow, un système de LED permettant de vous alerter en cas de notifications diverses, sans avoir à allumer votre écran.

Par ailleurs, nous savons que la plupart des fabricants de smartphones augmentent leurs prix à cause de la crise de la RAM. Et ce sera probablement le cas du Galaxy S27 Ultra de Samsung, dont le prix pourrait exploser. L’iPhone 18 Pro Max serait également concerné par ces augmentations de prix.

Quel prix pour le Google Pixel 11 ?

Et, bonne nouvelle, on connaît désormais non seulement le prix, mais également les caractéristiques du Google Pixel 11. Nos confrères d’Android Headlines ont en effet partagé de croustillantes informations concernant les Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold.

Commençons par le modèle d’entrée de gamme de la marque, le Pixel 11. Côté performances, celui-ci serait alimenté par le Tensor G6 de la marque, accompagné du coprocesseur Titan M3. Le smartphone devrait disposer, au choix, d’une capacité de stockage de 256 ou 512 Go. Il serait également possible de choisir entre 12 ou 16 Go de RAM.

Côté bloc photo, le Pixel 11 devrait bénéficier d’un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f/1,7. Celui-ci serait accompagné par un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels, avec une ouverture limitée à f/2,2. La caméra selfie, de son côté, devrait bénéficier d’une résolution de 10,5 mégapixels.

Concernant l’alimentation, le Pixel 11 disposerait d’une recharge filaire USB-C PPS de 30 W ainsi que d’une recharge sans fil Qi2. Le tout alimenterait une batterie d’une capacité de 4 985 mAh. Mais passons au prix.

En Europe, le Pixel 11 d’entrée de gamme devrait coûter 999 euros. Le Pixel 11 Pro Fold, de son côté, pourrait coûter pas moins de 1 999 euros.


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