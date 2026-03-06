Hollywood fait fermer l’un des sites de streaming pirates les plus populaires

Les sites de streaming pirates restent régulièrement dans le viseur de l’industrie du cinéma. Les studios multiplient les actions pour identifier leurs opérateurs et obtenir leur fermeture. L’une de ces plateformes populaires vient justement de disparaître après de nouvelles pressions juridiques.

La lutte contre le piratage en ligne s’intensifie dans de nombreux pays. Les ayants droit cherchent désormais à bloquer les sites illégaux directement à la source, mais aussi à compliquer leur accès pour les internautes. En France par exemple, la justice a récemment ordonné à plusieurs services VPN de bloquer l’accès à une série de plateformes de streaming pirates. L’objectif est de limiter les moyens utilisés pour contourner les blocages imposés par les fournisseurs d’accès à Internet.

Les actions judiciaires ne concernent pas seulement l’accès aux sites. Elles visent aussi leurs opérateurs et l’infrastructure technique qui leur permet d’exister. Ces dernières semaines, plusieurs plateformes populaires ont disparu. Le célèbre site de téléchargement YggTorrent a par exemple fermé définitivement après un piratage massif de ses serveurs. Dans d’autres cas, ce sont les pressions juridiques qui poussent les administrateurs à mettre fin à leurs activités.

Le site de streaming pirate P-Stream ferme après des pressions juridiques d’Hollywood

C’est précisément ce qui vient d’arriver au site de streaming pirate P-Stream, qui proposait gratuitement des films et des séries. La plateforme attirait plusieurs millions de visites chaque mois. Son opérateur a annoncé la fermeture immédiate du service après une nouvelle offensive judiciaire menée par l’industrie du cinéma.

L’action a été lancée par l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) et la Motion Picture Association (MPA). Ces organisations ont obtenu une ordonnance judiciaire aux États-Unis afin de contraindre certains services en ligne à transmettre des informations sur les responsables de plusieurs sites pirates. La demande visait notamment l’hébergeur Cloudflare et la plateforme Discord, qui pouvaient détenir des données liées aux domaines utilisés par ces services.

Face à cette pression, l’administrateur de P-Stream a préféré fermer la plateforme avant d’éventuelles poursuites. Le site redirige désormais vers un message annonçant sa disparition. Lancé en 2024 après la fermeture d’un projet similaire nommé Movie-Web, P-Stream avait rapidement gagné en popularité. Le code du projet reste toutefois disponible publiquement sur GitHub. Comme souvent dans ce domaine, il est possible que d’autres versions du service réapparaissent à l’avenir sous une forme différente.


