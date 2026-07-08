YggTorrent : la gendarmerie nationale démantèle le groupe derrière le site de téléchargements illégal

Les forces de police françaises annoncent avoir démantelé la structure pilotant le site de téléchargements illégal YggTorrent. Ce dernier avait officiellement mis fin à ses activités en mars 2026.

ygg prive
Crédits : 123RF

Techniquement, le site de téléchargements illégal YggTorrent est mort en mars 2026. Peu de temps avant, un pirate du nom de Gr0lum s'est introduit dans son infrastructure, a récupéré 19 Go de données, siphonné ses portefeuilles de crypto-monnaies et effacé ses serveurs. Un coup dur qui pousse le service à fermer ses portes définitivement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si YggTorrent n'est plus, les personnes qui s'en chargeaient courent toujours. Et ce n'est pas du goût de la justice française.

L’antenne de l’unité nationale cyber (UNCyber) de la Section de recherches de Montpellier enquêtent en effet depuis des années pour trouver qui est derrière le site. Son travail et celui des services associés ont porté leur fruits : ils annoncent “une opération judiciaire nationale mettant fin aux agissements de la structure pilotant le site YGGTORRENT, créé en 2017 et fort de plus de 10 millions de membres“.

La structure derrière YggTorrent est tombée suite à une opération de la police française

Si l'information date de début juillet, les premières interpellations sont plus anciennes. Ainsi, 12 personnes ont été mises en cause depuis fin 2023. La justice précise qu'on y trouve “des administrateurs, des modérateurs, des contrôleurs qualité des analystes et des administrateurs dont certains ont été directement rétribués“.

Lire aussi – Après la chute de YggTorrent, ce nouveau site de piratage français attire déjà l’attention des studios hollywoodiens

Le butin des perquisitions menées sur l'ensemble du territoire s’élève quant à lui à des “crypto-actifs en lien avec la rémunération du site ainsi que 45 000 euros de matériels informatiques ayant servi à la mise en ligne de contenus illicite, dans lesquels plus de 50 000 fichiers torrents ont été découverts“.

Le communiqué publié par la gendarmerie nationale n'évoque pas le piratage d'YggTorrent. On ignore dans quelle mesure ce dernier a pu aider les enquêteurs dans leur opération, ni même si c'est le cas. Les personnes interpellées ont été placées en examen. Le préjudice subit par les ayants-droit à cause de l'activité du site est estimé à “plusieurs dizaines de millions d'euros“.


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