La Nintendo Switch 2 est en promo, et c’est une remise comme on en voit rarement

Les remises intéressantes sur la Nintendo Switch 2 sont rares et toujours bienvenues. Grâce à un code promo chez AliExpress, elle passe à 409 €, contre 469,99 € sur la boutique officielle de Nintendo.

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Nintendo ne s’est pas vraiment montré généreux sur le prix de sa dernière console. Plus d’un an après sa sortie, la Switch 2 coûte toujours officiellement 469,99 €. Il faut donc surveiller les promotions pour l’obtenir à un tarif plus raisonnable. L’offre proposée en ce moment dans le cadre des promotions estivales d’AliExpress est justement l’une des plus intéressantes.

La version standard de la Switch 2 est affichée à 454,36 €. Une fois la console ajoutée au panier, saisissez le code PHDFRS45 pour obtenir 45 € de réduction supplémentaire. Le prix final passe alors à 409,36 €, avec la livraison gratuite depuis la France. La console bénéficie du badge Marque+ et donc certifié authentique.

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Une vraie évolution par rapport à la première Switch

La Switch 2 conserve le fonctionnement hybride qui a fait le succès de sa devancière. Vous pouvez jouer directement sur son écran, poser la console sur une table ou la relier à un téléviseur grâce à la station d’accueil fournie.

Son écran LCD de 7,9 pouces (1920 x 1080 pixels) est compatible avec le HDR10, et son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz. En mode TV, la console prend en chargela 4K à 60 images par seconde et peut atteindre les 120 images par seconde en 1080p et 1440p, lorsque le jeu utilisé le permet.

Nintendo a aussi porté le stockage interne à 256 Go. Celui-ci peut être étendu, mais uniquement avec une carte microSD Express pour l’installation de jeux. Les Joy-Con 2 se fixent magnétiquement à la console et peuvent servir de souris dans les titres compatibles. Un microphone est par ailleurs intégré pour profiter de GameChat sans devoir systématiquement brancher un casque.

L’offre d’AliExpress porte sur la console seule et ne comprend donc aucun jeu. La Switch 2 est en revanche livrée avec les deux Joy-Con 2 et la station d’accueil nécessaire pour jouer sur un téléviseur. L’autonomie annoncée varie entre 2 et 6,5 heures selon les jeux et les conditions d’utilisation.