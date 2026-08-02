La Nintendo Switch 2 est en promo, et c’est une remise comme on en voit rarement

Les remises intéressantes sur la Nintendo Switch 2 sont rares et toujours bienvenues. Grâce à un code promo chez AliExpress, elle passe à 409 €, contre 469,99 € sur la boutique officielle de Nintendo.

Nintendo Switch 2

Nintendo ne s’est pas vraiment montré généreux sur le prix de sa dernière console. Plus d’un an après sa sortie, la Switch 2 coûte toujours officiellement 469,99 €. Il faut donc surveiller les promotions pour l’obtenir à un tarif plus raisonnable. L’offre proposée en ce moment dans le cadre des promotions estivales d’AliExpress est justement l’une des plus intéressantes.

La version standard de la Switch 2 est affichée à 454,36 €. Une fois la console ajoutée au panier, saisissez le code PHDFRS45 pour obtenir 45 € de réduction supplémentaire. Le prix final passe alors à 409,36 €, avec la livraison gratuite depuis la France. La console bénéficie du badge Marque+ et donc certifié authentique.

Une vraie évolution par rapport à la première Switch

La Switch 2 conserve le fonctionnement hybride qui a fait le succès de sa devancière. Vous pouvez jouer directement sur son écran, poser la console sur une table ou la relier à un téléviseur grâce à la station d’accueil fournie.

Son écran LCD de 7,9 pouces (1920 x 1080 pixels) est compatible avec le HDR10, et son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz. En mode TV, la console prend en chargela 4K à 60 images par seconde et peut atteindre les 120 images par seconde en 1080p et 1440p, lorsque le jeu utilisé le permet.

Nintendo a aussi porté le stockage interne à 256 Go. Celui-ci peut être étendu, mais uniquement avec une carte microSD Express pour l’installation de jeux. Les Joy-Con 2 se fixent magnétiquement à la console et peuvent servir de souris dans les titres compatibles. Un microphone est par ailleurs intégré pour profiter de GameChat sans devoir systématiquement brancher un casque.

L’offre d’AliExpress porte sur la console seule et ne comprend donc aucun jeu. La Switch 2 est en revanche livrée avec les deux Joy-Con 2 et la station d’accueil nécessaire pour jouer sur un téléviseur. L’autonomie annoncée varie entre 2 et 6,5 heures selon les jeux et les conditions d’utilisation.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

La face cachée de la Lune révèle un secret qui bouleverse tout ce que l’on pensait savoir

Les scientifiques étudient depuis longtemps les impacts de météorites visibles sur la face visible de la Lune. Mais en se penchant sur la face cachée de notre satellite naturel, ces…

-40 % sur le HONOR Magic 8 Lite : avec son énorme batterie de 7 500 mAh, difficile de ne pas craquer

Le HONOR Magic 8 Lite met l’accent sur l’autonomie, la résistance et le confort d’affichage. Déjà intéressant à 259,95 € pendant le Local Day d’AliExpress, il perd encore 20 €…

Pixel 11 : la fiche technique complète fuite, voici ce que prépare Google

Le prochain smartphone phare de Google se dévoile. Les prix et les caractéristiques techniques des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold viennent…

AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une nouvelle opération : le Local Day, toujours dans le cadre de ses promos estivales. Le site propose de fortes remises sur plusieurs catégories tech : smartphones, tablettes,…

Vous n’avez que 8 Go de RAM ? Cette nouveauté Windows 11 pourrait tout changer

Bonne nouvelle pour les PCistes les plus modestes. Microsoft prévoit en effet d’optimiser Windows 11, qui devrait bien mieux tourner sur les machines disposant de « seulement » 8 Go…

Xbox Series X/S : la hausse des prix est brutale, certaines consoles coûtent 150 euros de plus

Chose promise, chose due. Après avoir annoncé une augmentation de ses tarifs, Microsoft est passé à l’acte. Le prix des Xbox Series X/S vient donc de grimper de plus d’une…

Disney+ supprime la 4K en France, la hausse de l’électricité réserve une surprise aux automobilistes, c’est le récap’ de la semaine

L’offre Premium de Disney+ perd son principal atout visuel, le nouveau tarif de l’électricité baisse le coût des recharges nocturnes, des consoles Famicom ultra-rares refont surface au Japon, c’est le…

Trottinette électrique M365 X1 : cet excellent modèle chute à moins de 130 euros, c’est une affaire !

La trottinette électrique est pour beaucoup de citadins le moyen de transport idéal pour aller vite d’un point A à un point B sans se fatiguer, ni dépenser une fortune…

Galaxy S27 Ultra : Samsung préparerait une hausse de prix qui risque de faire mal

Attendez-vous à mettre la main à la poche pour acquérir le prochain smartphone phare de Samsung. En effet, face à la crise des composants, le prix du Galaxy S27 Ultra…

Fini les redémarrages forcés ? Microsoft change enfin sa politique de mises à jour Windows 11

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Microsoft est une habituée des mises à jour. Toutefois, les updates de Windows 11 demandent souvent un redémarrage de votre PC, ce…