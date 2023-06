Streaming pirate : la Corée du Sud déploie une IA pour détecter les sites illégaux

Après la résurrection d'un site de piratage particulièrement populaire en Corée du Sud, les autorités compétentes du pays et les ayant-droits ont annoncé le déploiement de systèmes automatisés via l'IA pour détecter et bloquer les sites pirates.

Alors que Soap2Day, un grand nom du streaming illégal, vient de fermer ses portes, la Corée du Sud s'apprête à porter le coup de grâce à un site pirate particulièrement populaire dans ses frontières.

Avec des dizaines de millions de visiteurs mensuels, la plateforme de streaming illégal Noonoo TV s'est fait de puissants ennemis au fil des années. Ce conflit avec les ayant-droits et les autorités sud-coréennes a pris fin en mars 2023.

Noonoo TV ferme face à la pression de la Corée du Sud

A cette époque, les radiodiffuseurs sud-coréens, la Korea Film and Video Copyright Association (les producteurs et distributeurs de films), et plusieurs plateformes légales de streaming, ont annoncé la formation d'une coalition antipiratage pour lutter contre Noonoo TV et consorts.

Face à la pression exercée par cette entité et “au coût scandaleux de la bande-passante”, le site pirate a décidé de fermer ses portes en avril 2023. Seulement, plusieurs nouveaux noms de domaine comme noonoo.app, noonootv.live ou noonootorrrent.com ont rapidement pris le relais. Parmi eux, un nom de domaine a manifesté une grande popularité : noonoo.lol.

Le site fait son retour, une IA pour le bloquer

Le site, présenté sous le nom Noonoo TV Season 2, s'imposait comme une copie conforme à l'original : même interface, même contenu, mêmes publicités pour des sociétés de jeux d'argent. Sans surprise, cette résurrection n'est pas du goût des autorités sud-coréennes.

Comme le rapportent nos confrères du site Torrent Freak, le ministère des Sciences et des Technologies de l'information a d'ores et déjà fait part de son intention d'instaurer des mesures de blocage renforcées pour perturber le service. “Lors de la réponse au site original, nous avons pu bloquer l'accès une fois par jour, mais cette fois, nous allons rationaliser le système de réponse afin de pouvoir bloquer plusieurs fois par jour”, décrit le ministère.

Pour ce faire, le ministère, en association avec la Commission coréenne des communication et l'Agence nationale de sécurité, souhaite déployer des systèmes de détection et de blocage automatisés : “La détection et la réponse aux sites illégaux étant actuellement centrés sur un travail manuel basé sur des ressources humaines, nous prévoyons de développer une technologie capable de détecter et de vérifier automatiquement les nouvelles versions et les sites de substitution, afin de surmonter cette limitation”‘. Reste maintenant à connaître les détails techniques de ces nouveaux dispositifs.