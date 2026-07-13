AliExpress brade de nombreux produits pour les vacances : voici les meilleures offres à saisir

AliExpress relance une grosse opération dénommée « Promos des vacances ». Les offres concernent plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, casques et écouteurs ou encore montres connectées. Voici les offres tech qui valent le coup.

L'opération se déroule du 13 au 19 juillet 2026, jusqu'à 23h59. Les remises ne sont pas automatiques, il faut passer par un code promo. Ces coupons s'ajoutent à des prix promotionnels déjà très intéressants à la base. Il s'agit donc d'un cumul de remises qui fait chuter les prix sur de nombreuses références.

Tous les produits sont livrés depuis la France ou l'un des entrepôts européens d'AliExpress. Comptez entre 3 et 7 jours pour recevoir vos commandes. Les stocks sont limités, comme souvent sur ce genre d'opération.

Les codes promo à saisir au panier

• 2 € de remise dès 18 € d'achat : VSFR02

• 6 € de remise dès 45 € d'achat : VSFR06

• 11 € de remise dès 79 € d'achat : VSFR11

• 20 € de remise dès 149 € d'achat : VSFR20

• 30 € de remise dès 239 € d'achat : VSFR30

• 45 € de remise dès 359 € d'achat : VSFR45

• 60 € de remise dès 479 € d'achat : VSFR60

Les meilleures offres sur les smartphones

Pixel 9a à 352 € Au lieu de 549 € avec le code VSFRS45. 352€ Voir Redmi Note 15 Pro 5G 512 Go à 227 € Au lieu de 450 € avec le code VSFR30. 227€ Voir Poco F8 Ultra à 488 € Au lieu de 830 € avec le code PHDFR60. 488€ Voir Realme GT7 Pro 5G à 422 € Au lieu de 999 € avec le code VSFR60 422€ Voir

Le Google Pixel 9a est à 352 € avec le code VSFR45. Il est sorti à 549 €, et on le trouve plutôt entre 370 et 470 € en ce moment. Niveau fiche technique, on retrouve la puce Tensor G4, un écran OLED de 6,3 pouces en 120 Hz bien lumineux, les fonctions d'IA Gemini et un appareil photo qui reste très bon comme d'habitude chez Google. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché en ce moment.

Toujours en milieu de gamme, le Redmi Note 15 Pro 5G passe à 227,52 € avec le code VSFR30. Il est doté d'un capteur principal de 200 MP, un écran 120 Hz de 6,83 pouces, une grosse batterie de 6580 mAh et le NFC à bord. Pour ceux qui visent le haut de gamme, le POCO F8 Ultra 5G descend à 488 € au lieu de 830 €. Il embarque une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et et propose une rapide de 100W.

Les bons plans tablettes

OnePlus Pad 3 à 422 € Au lieu de 549 € avec le code VSFR45. 422€ Voir Xiaomi Pad 7 (256 Go) à 228 € Au lieu de 349 € avec le code VSFR30. 228€ Voir Redmi Pad 2 à 133 € Au lieu de 199 € avec le code PHDFR20. 133€ Voir Honor Pad 10 à 193 € Au lieu de 349 € avec le code VSFR20 193€ Voir

Si vous recherchez une tablette performante et pas chère, la Xiaomi Pad 7 revient à 228,15 € en version 256 Go, alors qu'on la retrouve habituellement autour de 481 € hors place de marché. Cette tablette est équipée d'un écran de 11,2 pouces en 144 Hz et reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix en 2026 pour une tablette Android. Autre bon intéressant : la Honor Pad 10 revient à 193 € avec le code VSFR20, au lieu de 349 €.

Casques et écouteurs

Sony WH-1000XM6 à 303 € Au lieu de 449 € avec le code PHDFR45 303€ Voir OnePlus Buds 4 à 47 € Au lieu de 119 € avec le code VSFR06. 47€ Voir Sony WH-1000XM5 à 157 € Au lieu de 249 € avec le code VSFR20. 157€ Voir SHOKZ OpenRun Pro 2 à 95 € Au lieu de 199 € avec le code VSFR11. 95€ Voir

Dans la catégorie audio, le Sony WH-1000XM5, toujours parmi les meilleurs casques à réduction de bruit active, tombe à 157 €. C'est une très belle affaire sachant qu'il a été lancé à 419 € et se vend d'habitude entre 225 et 285 € en France.

Si vous préférez la toute dernière version du casque, elle est plus chère, mais toujours à un bon prix. Le WH-1000XM6 est proposé à 303 € avec le code VSFR45, au lieu de 449 €. Et pour un budget serré, les OnePlus Buds 4 avec sa réduction de bruit active jusqu'à 55 dB, est à 47,44 € avec le code VSFR06.

Montres connectées : les meilleures offres des vacances chez AliExpress

Garmin Forerunner 165 à 132 € Au lieu de 279 € avec le code VSFR20. 132€ Voir Huawei Watch GT 6 Pro à 208 € Au lieu de 379 € avec le code VSFR20. 208€ Voir Samsung Galaxy Watch Ultra à 294 € Au lieu de 699 € avec le code VSFR30. 294€ Voir Galaxy Watch 7 à 146 € Au lieu de 319 € avec le code VSFR20 146€ Voir

La montre connectée la plus complète de Samsung voit son prix chuter de plus de 50 %. La Galaxy Watch Ultra 2025 est ainsi proposée à 294,93 € au lieu de 699 €. Elle dispose d'un écran Super AMOLED, d'une puce Exynos W1000 et est compatible avec la 4G.

La Huawei Watch GT 6 Pro est une très bonne référence. Elle est actuellement à 208 € au lieu de 379 €. On y retrouve un écran AMOLED, un GPS précis et un suivi sport et santé avancé.

Caméras et drones

DJI Osmo Pocket 3 à 289 € Au lieu de 429 € avec le code VSFR30. 289€ Voir Meta Quest 3 à 444 € Au lieu de 619 € avec le code VSFR60. 444€ Voir Xiaomi TV Box S 3rd Gen à 51 € Au lieu de 70 € avec le code VSFR06. 51€ Voir GoPro Hero 13 Black à 226 € Au lieu de 449 € avec le code VSFR30. 226€ Voir

La DJI Osmo Pocket 3, la caméra passe à 289 € avec le code VSFR30. Elle est sortie autour de 519 € et se négocie encore près de 429 € sur de nombreuses boutiques en France. Avec son capteur CMOS 1 pouce, sa vidéo 4K jusqu'à 120 ips et sa stabilisation trois axes, c'est un appareil en vogue chez de nombreux créateurs de contenu s'arrachent.

Si vous préférez la GoPro Hero 13 Black, est disponible à 226,05 € avec le code VSFR30. Cette caméra d'action permet de prendre des vidéos 5,3K avec une bonne stabilisation Enfin, le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3 est aussi à un très bon prix : 444 € avec le code VSFR60, au lieu de 619 €.

Ces offres concernent des produits authentiques, labellisés Marque+. C'est un label d'AliExpress qui regroupe des marques officielles comme Xiaomi, Samsung, DJI, Sony ou encore AMD. Les produits sont conformes CE et certifiés directement par la marque, avec une livraison rapide. Le but est d'éviter à l'acheteur de tomber sur une contrefaçon ou un mauvais vendeur.