Tom Cruise en Iron Man ? Cette rumeur sur Avengers Secret Wars enflamme les fans

Après Robert Downey Jr., Tom Cruise incarnera-t-il le prochain Iron Man ? Certaines rumeurs affirment que l'acteur de Mission : Impossible pourrait bel et bien débarquer dans le MCU, et notamment dans le très attendu Avengers : Secret Wars.

Le Marvel Cinematic Universe compte d'innombrables personnages plus originaux les uns que les autres. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Captain America, qui ne sera probablement pas le nouveau chef des Avengers. On compte également Spider-Man, que l'on retrouvera bientôt dans Spider-Man : Brand New Day, dont la sortie est imminente. On retrouve par ailleurs Black Panther, qui pourrait prochainement être incarné par Damson Idris.

Mais le MCU ne serait probablement rien sans Tony Stark, incarné par l'irrésistible Robert Downey Jr. Celui-ci campe le rôle du milliardaire excentrique dans pas moins de dix films du MCU, dont Iron Man (2008), The Avengers (2012), Captain America : Civil War (2016) ou encore Avengers : Infinity War (2018).

Toutefois, Robert Downey Jr. a récemment tiré sa révérence. L'acteur a en effet accepté de passer le flambeau d'Iron Man, qui devrait être incarné par un nouvel acteur à l'occasion d'Avengers : Secret Wars, dans lequel ces personnages doivent à tout prix faire une apparition. Et il semblerait que l'on connaisse déjà le nom du prochain Iron Man.

Quel personnage incarnera Tom Cruise dans le MCU ?

C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker My Time To Shine (MTTS) sur X. Selon ce dernier, Marvel Studios serait actuellement « en discussion » avec Tom Cruise. L'acteur de Mission : Impossible et Top Gun : Maverick pourrait ainsi obtenir un rôle dans Avengers : Secret Wars.

Alors, quel rôle tiendra Tom Cruise dans le prochain volet de la saga Avengers ? Difficile de le dire. Il est toutefois important de rappeler que celui-ci était pressenti pour interpréter Iron Man, et ce, bien avant que Robert Downey Jr. n'obtienne finalement le rôle. Tom Cruise pourrait donc bel et bien revêtir la célèbre armure rouge et dorée.

Si tel devait être le cas, il se pourrait également que Tom Cruise n'incarne pas la version « gentille » d'Iron Man. En effet, l'acteur de 63 ans pourrait plutôt interpréter Superior Iron Man, une version bien plus sombre de Tony Stark dans les comics. Réponse le 17 décembre 2027, date de sortie d'Avengers: Secret Wars.