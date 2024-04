“En plein air” : AliExpress fête le printemps avec jusqu’à -60% – Découvrez 2 projecteurs à prix mini !

Pendant quelques jours chez AliExpress, vous pouvez profiter de remises allant jusqu'à -60% sur une large variété de produits ! On a notamment trouvé 2 projecteurs à prix vraiment mini. Découvrez les offres dans cet article.

Avec l'arrivée du printemps, AliExpress a lancé un événement promotionnel “En plein air”, offrant jusqu'à 60% de réduction sur une panoplie de produits jusqu'au 19 avril (inclus). Cette initiative tombe à pic pour tous ceux qui envisagent de renouveler leur équipement de plein air ou d'ajouter une touche technologique à leurs escapades naturelles. Des tentes aux barbecues, en passant par les gadgets high-tech, AliExpress propose tout ce dont vous pourriez rêver pour équiper vos sorties en extérieur.

En plus de prix mini, AliExpress profite de cette occasion pour proposer des codes promo exceptionnels :

WODF03 pour 3€ de remise dès 29€ d'achat

WODF08 pour 8€ de remise dès 69€ d'achat

WODF20 pour 20€ de remise dès 169€ d'achat

WODF30 pour 30€ de remise dès 239€ d'achat

WODF50 pour 50€ de remise dès 369€ d'achat

Parmi la vaste sélection de produits, deux offres se distinguent particulièrement, promettant de transformer les soirées en plein air en véritables expériences cinématographiques :

Le projecteur Magcubique pour Home Cinéma Extérieur HY300 PRO à 44,69€ au lieu de 135,91€, soit avec -67% de remise.

Le projecteur Wimius K9 à 243,16€ au lieu de 545,28€, soit avec -55% de remise.

Un cinéma en plein air : le projecteur Magcubique HY300 PRO

Le projecteur Magcubique HY300 PRO se présente comme le compagnon idéal pour les cinéphiles souhaitant profiter de films sous les étoiles. Doté d'une luminosité de 9000 lumens et d'une résolution Full HD, ce projecteur garantit une image claire et lumineuse, même en conditions de faible éclairage extérieur. Sa connectivité est également un point fort, offrant des ports multiples pour HDMI, USB, et même Wi-Fi, ce qui facilite la diffusion de contenu depuis divers appareils.

Sa robustesse n'est pas en reste ; conçu pour résister aux éléments, le HY300 PRO est également équipé d'un système de refroidissement avancé, ce qui lui permet de fonctionner efficacement lors de sessions prolongées. Son installation est simplifiée par un trépied ajustable inclus, rendant sa mise en place rapide et sans tracas dans n'importe quel environnement extérieur.

Le Wimius K9 : puissance et performance

Passant au projecteur Wimius K9, ce modèle se distingue par sa puissance et sa polyvalence. Avec une résolution native de 1080p et capable de supporter des vidéos 4K, le K9 est un choix de prédilection pour ceux qui ne veulent pas compromettre sur la qualité de l'image. Sa luminosité de 10000 lumens assure une excellente visibilité, même en plein jour.

Le Wimius K9 est également apprécié pour ses fonctionnalités intelligentes, incluant une correction trapézoïdale automatique et un ajustement de la mise au point, qui garantissent une image parfaite à chaque utilisation. De plus, il est équipé d'un système de son Dolby intégré, ce qui élimine le besoin d'un système audio externe. Facile à transporter et à configurer, le K9 transforme n'importe quel espace en une salle de cinéma personnelle.

L'événement “En plein air” d'AliExpress est plus qu'une simple vente promotionnelle, c'est une invitation à redécouvrir le plaisir des activités extérieures avec un confort et une technologie modernes. Que ce soit pour des films en famille ou des soirées entre amis, les projecteurs Magcubique HY300 PRO et Wimius K9 offrent des solutions accessibles pour tous ceux qui cherchent à enrichir leur expérience en plein air. Avec des offres limitées jusqu'au 19 avril, c'est le moment idéal pour saisir ces technologies avant qu'elles ne disparaissent.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.