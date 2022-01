Le Fire TV Cube est à prix cassé sur Amazon et Boulanger pour les soldes d’hiver 2022

Durant les soldes d'hiver 2022, la passerelle multimédia Fire TV Cube est proposée au meilleur prix du moment. Amazon et Boulanger, grâce à une réduction de 40 € permettent de l'avoir au prix réduit de 79,99 €. Une offre que l'on a aussi pu voir lors du dernier Black Friday.

Le Fire TV Cube d'Amazon est de retour à un très bon prix pour les soldes Amazon et Boulanger. Les deux enseignes le proposent au meilleur prix du marché, à savoir 79,99 €. C'est plutôt une excellente affaire sachant qu'on le trouve habituellement à 119,99 €.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, le Fire TV Cube est une box multimédia connectée qui vous permet entre autres de regarder des contenus avec une résolution jusqu'à 4K Ultra HD avec prise en charge des technologies HDR, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision.

L'appareil embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go, et est fourni avec une télécommande vocale Alexa. Avec ce cube d'Amazon, il sera possible de télécharger des apps telles que Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov ou encore myCANAL. Enfin, le Fire TV Cube est livré dans un boite avec un adaptateur secteur, 2 piles AAA, un câble de rallonge infrarouge (IR) et un adaptateur Ethernet Amazon (10/100).

