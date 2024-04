Pixel Watch LTE : la montre connectée Google devient abordable chez Amazon

Vous avez envie de vous offrir une montre connectée compatible avec la 4G ? Optez pour le modèle LTE de la Google Pixel Watch qui devient abordable chez Amazon. Il est en effet possible d'avoir l'objet connecté pour moins de 210 euros.

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée limitée qu'Amazon effectue une réduction de plus de 50 % sur l'achat de la Google Pixel Watch. Proposée dans son coloris charbon et sa version LTE, la montre connectée de la firme de Mountain View voit son prix passer de 429 euros à 209,70 euros grâce à une remise immédiate de près de 220 euros de la part du géant du commerce en ligne.

Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie légale du constructeur. Aussi, le site marchand vous suggère de payer la montre connectée en plusieurs fois sans frais.

Compatible avec les appareils tournant sous Android 8.0 (ou modèle ultérieur), la Pixel Watch de Google liée à l'offre Amazon embarque un écran AMOLED de 1,2 pouce avec une définition de 360 x 360 pixels et une résolution de 320 ppp. Fonctionnant avec le système WearOS et alimenté par une batterie de 294 mAh, l'objet connecté peut être utilisé pendant une durée maximale de 24 heures.

On retrouve également le processeur Exynos 9110-SoC, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go ainsi que divers capteurs comme le magnétomètre, l'altimètre, la luminosité, l'accélération, le taux d'oxygène dans le sang ou bien encore la fréquence cardiaque. Enfin, il faut savoir que la 4G LTE permet de profiter de votre musique et de l'aide de l'Assistant Google, et de répondre à vos e-mails, SMS et appels sans même utiliser votre téléphone.