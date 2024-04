L’aspirateur laveur Xiaomi Robot Vacuum X20+ est déjà à prix réduit

L'un des derniers aspirateurs de Xiaomi est déjà proposé à prix réduit sur le site officiel de la marque. Jusqu'à la fin du mois d'avril 2024, la boutique en ligne effectue une réduction de 50 euros sur l'achat du Xiaomi Robot Vacuum X20+ grâce à la saisie d'un code promotionnel.

La marque Xiaomi prolonge son Xiaomi Fan Festival 2024 jusqu'au mardi 30 avril. À cette occasion, le constructeur profite de l'événement pour proposer une remise sur son dernier robot aspirateur laveur. Disponible dans un coloris blanc, le Xiaomi Robot Vacuum X20+ est vendu à 349 euros au lieu de 399 euros. Afin de bénéficier de la réduction de 50 euros, il est nécessaire de saisir le coupon CESTPROPRE au moment de l'étape de la commande.

Considéré comme le successeur du Robot Vacuum X10+, le Xiaomi Robot Vacuum X20+ est un aspirateur qui dispose surtout d'un réservoir d'eau de 4 litres, d'une puissance d'aspiration de 6000 Pa, d'une vitesse de rotation de 180 tr/min, d'une batterie de 5200 mAh et d'une navigation laser LDS pour planifier intelligemment le nettoyage. Fourni avec sa station tout-en-un et contrôlable à distance depuis une application dédiée, l'appareil peut éviter des obstacles légers sur une grande surface et relever de façon intelligente les serpillères. Adapté à l'entretien de routine, le Robot Vacuum X20+ est capable d'éliminer les poils d'animaux, les débris et la poussière.