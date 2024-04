Le modèle 2023 du Fire TV Stick 4K est de retour à un très bon prix

Le Fire TV Stick 4K est en promotion en ce mois d'avril 2024. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le lecteur de streaming disponible dans son modèle 2023 passe sous les 40 euros chez Amazon et sur le site Boulanger.

Près d'un mois après ses ventes flash de printemps dédiées en partie à ses objets connectés, Amazon remet le couvert en effectuant une promotion intéressante sur son Fire TV Stick 4K. Affichée au prix conseillé de 69,99 euros, la dernière version du lecteur de streaming voit son tarif diminuer à 39,99 euros grâce à une remise immédiate de près de 45%. À titre d'information, l'enseigne française Boulanger propose la même promotion à ses clients.

Pour rappel, le Fire TV Stick 4K se présente sous la forme d'une clé HMDI qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Le lecteur conçu par Amazon embarque un processeur quadricoeur 1,7 GHz, la norme Wi-Fi 6, et les technologies Dolby Vision, HDR, HLG et HDR10+. Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, l'objet connecté dispose d'un espace de stockage de 8 Go et d'une mémoire vive de 2 Go de RAM. Pour terminer, le Fire TV Stick 4K est livré dans un coffret contenant une télécommande compatible avec Alexa, un câble d'alimentation et adaptateur secteur, une rallonge HDMI et deux piles de type AAA.