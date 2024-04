Amazon baisse le prix de son excellente liseuse Kindle Paperwhite

Vous avez l'intention de vous offrir le Kindle Paperwhite ? Si c'est le cas, sachez qu'Amazon a décidé de baisser le prix de son excellente liseuse numérique. Toutes les informations sur ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le modèle 2023 du Fire TV Stick 4K en promoition, c'est au tour d'un autre produit conçu par Amazon de faire l'objet d'une baisse de prix sur le site du géant du commerce en ligne. Actuellement, Amazon France permet à ses clients d'acquérir la liseuse numérique Kindle Paperwhite à 119,99 euros au lieu de 159,99 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part du cybermarchand.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 16 Go avec publicités et l'article est éligible à la livraison gratuite à domicile. D'autres versions du Kindle Paperwhite sont aussi proposées en promotion mais à des tarifs supérieurs.

À propos de ses principales caractéristiques, le Kindle Paperwhite possède un écran de 6,8 pouces doté d'un éclairage intégré, d'une résolution de 300 ppp, d'une technologie d'affichage de polices optimisée et de 16 niveaux de gris. Avec l'indice d'étanchéité IPX8, la liseuse est résistante à une immersion dans de l'eau douce jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes.

Du côté de l'autonomie, l'appareil peut être utilisé jusqu'à dix semaines avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, et se charge complètement en plus de deux heures avec l'aide d'un adaptateur secteur USB de 9 W. Enfin, la liseuse prend notamment en charge les formats Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF et PNG.