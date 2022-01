L’Apple Watch Series 5 est à prix irrésistible pour les soldes Cdiscount

Cdiscount solde la montre connectée Apple Watch 5 dans sa version cellular en boitier aluminium or 44 mm avec bracelet sport rose. Alors qu'on la trouve habituellement à 499 euros, une réduction immédiate de 170 euros fait chuter son prix à 329 €. Une excellente affaire à ne pas laisser passer pour les personnes voulant l'acheter au meilleur prix du moment.

Dans le cadre des soldes Cdiscount hiver 2022, l'enseigne en ligne française permet de se procurer l'excellente montre connectée Apple Watch Series 5 à 329 euros au lieu de 499 euros habituellement. C'est en effet une excellente offre puisqu'il s'agit du modèle cellular, avec le boitier aluminium de 44 mm et le bracelet sport coloris rose. Une Apple Watch qui se destine donc plutôt à la gente féminine, qui peut par exemple faire l'objet d'un beau cadeau à l'occasion de la Saint-Valentin.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques, l'Apple Watch Series 5 la montre connectée est compatible eSIM 4G chez les opérateurs Orange et SFR. De plus, elle dispose d'un écran OLED de 1,78″ (324 x 394 pixels). Compatible A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, sa mémoire de stockage embarquée est de 16 Go et supporte également la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Deux versions sont proposées avec des cadrans de 40 ou 44 mm.

L'un des atouts de l'Apple Watch Series 5 en termes de fonctionnalités, c'est sa capacité à détecter les chutes et l’intégration d'un électrocardiogramme. En revanche, écosystème Apple oblige, vous ne pourrez pas l'appairer avec un smartphone Android. Il faudra obligatoirement disposer d'un iPhone. Par ailleurs, vous n'avez plus besoin de rallumer l'écran à chaque fois pour consulter l'heure. L’écran reste toujours allumé, afin de présenter l’heure en permanence.

