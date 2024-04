Vous avez mis pas mal d'argent de côté pour vous offrir la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra ? Si c'est le cas, sachez que la trottinette de la marque chinoise est disponible en promotion chez Rakuten. Grâce à une double réduction, vous pouvez l'avoir à moins de 770 euros.

Après le modèle Pro de la Xiaomi Electric Scooter 4 chez Fnac/Darty, c'est au tour de la version Ultra de la trottinette du même nom de faire l'objet d'une offre promotionnelle intéressante. Jusqu'à la fin du mois d'avril 2024, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est à 769 euros au lieu de 999 euros sur le site Rakuten, via la boutique officielle Boulanger.

La réduction de 230 euros se fait de cette façon : une première remise immédiate de 200 euros de la part du site e-commerce et une deuxième remise de 30 euros grâce au code HAPPY30. À titre d'information, le coupon en question doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande et les membres du ClubR Rakuten auront droit à un cashback supplémentaire de 38,45 euros à valoir sur un prochain achat.

Proposée en une seule couleur et sortie il y a plus d'un an, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est une trottinette pliable équipée d'un écran LED, d'un moteur d'une puissance de 940 Watts et d'une batterie de 12000 mAh lui permettant d'être autonome sur une distance de 70 kilomètres. D'un poids à vide de près de 25 kilos, l'engin électrique est doté d'un phare avant et arrière, de réflecteurs frontaux, latéraux et arrières, de deux pneus avant et arrière de 10 pouces anti-crevaison, ainsi que d'un système de freinage à tambour à l'avant et électronique à l'arrière.

Capable d'accueillir une personne faisant 120 kilos, la version Ultra de la Xiaomi Electric Scooter 4 dispose de la certification IP55, d'une vitesse de pointe de 25 km/h, d'une accélération instantanée avec le mode Sport+ et d'un système à double suspension. Compatible avec les smartphones tournant sous Android et iOS, la trottinette peut être reliée à un smartphone qui devient alors un vrai tableau de bord. Celui-ci peut en effet afficher le kilométrage, la puissance restante ou bien encore les mises à jour du logiciel.