Soldes Amazon : les meilleures offres à ne pas manquer en été 2023

Ça y est, le top départ des soldes d’été est lancé ! Du mercredi du 28 juin au mardi 25 juillet, de nombreux sites de e-commerce jouent le jeu en affichant des promotions alléchantes sur des produits high-tech. Découvrez notre sélection des meilleurs offres Amazon durant les soldes 2023.

Faire le plein de bons plans durant les soldes Amazon

Les soldes d'été sont l’occasion de réaliser le plein de bonnes affaires. Cette année, ils se déroulent durant 4 semaines, du 28 juin 2023 à 8h au 25 juillet 2023 inclus. C’est le bon moment pour faire d’ores et déjà des achats sans se ruiner en attendant le Prime Day.

Pour profiter de prix réduits, Amazon propose soit des remises immédiates, soit des coupons à sélectionner avant d’ajouter les produits au panier. Lors du paiement, ces coupons vous permettront d’avoir une réduction intéressante.

Smartphones, écouteurs, appareils pour la maison, de nombreux produits high-tech sont en promotion durant les soldes. Si vous cherchez de nouveaux écouteurs Apple, vous avez les AirPods Pro (2ème génération) à 239 € alors que le prix conseillé est habituellement de 299 €. Le kit de 2 caméras de surveillance eufy Security passe à seulement 149,99 € grâce à un coupon qui permet d’avoir une réduction de 50 € au moment de valider le panier. Si vous souhaitez changer de smartphone, l’iPhone 14 (128 Go) est à prix réduit dès 819 € au lieu de 1 019,00€.

Découvrez ici notre sélection des meilleurs promos Amazon à ne pas manquer.

Notre sélection des meilleures offres des soldes Amazon

Apple Airpods Pro (2ᵉ génération) à 239 € au lieu de 299 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les AirPods Pro 2, sortis en France en septembre 2022 au prix conseillé de 299 euros, sont actuellement en promotion sur Amazon. Vous pouvez ainsi les obtenir à seulement 239 euros avec le boîtier de charge MagSafe.

Les AirPods Pro de 2ème génération sont dotés de la nouvelle puce H2. Avec la Réduction active du bruit, vous pouvez vous bloquer tous les bruits extérieurs. Le mode Transparence adaptative vous laisse la possibilité d’entendre les bruits environnants tout en limitant les sons assourdissants. L’audio spatial est également améliorée car elle s’adapter à la morphologie de votre tête.

iPhone 14 dès 819 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sortis en Septembre 2022, l’iPhone 14 est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. Sa dalle offre une belle luminosité maximale de 1200 nits.

Le smartphone est équipé de la puissante puce 5 cœurs Apple A15 Bionic couplé à 6 Go de RAM.

Côté photo, on retrouve à l’arrière un capteur principal 12 MP et un capteur ultra grand-angle 12 MP. Le capteur 12 MP TrueDepth à l’avant dispose de la mise au point automatique. En vidéo, grâce au mode Action, vos vidéos sont très stables même en mouvement.

L’iPhone 14 est actuellement en vente dès 819 € dans sa version Mauve ou 827 € en Minuit.

Les modèles Pro et Pro Max sont également en promotion. L’iPhone 14 Pro (128 Go) passe ainsi à 1 105 € au lieu de 1 329 € et l’iPhone 14 Pro Max (128 Go) est affiché à 1 207 € au lieu de 1 479 €.

Chargeur ultra-rapide UGREEN 65W 4 ports à 35,62 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Grâce à un coupon de 35% à cocher avant l’ajout dans le panier, le chargeur ultra-rapide UGREEN passe à seulement 35,62 €.

Ce chargeur peut supporter une puissance de 65W. Il est doté de 3 ports USB-C et d’un port USB-A. Il prend en charge les protocoles de charge rapide de PD 3.0, QC 4+/ 3.0, PPS et SCP pour être compatible avec divers appareils tels qu'ordinateur portable, smartphone, tablette et d'autres appareils.

Avec la technologie GaN, le chargeur est compact et offre une puissance plus élevée. La charge de 65W est distribuée entre les 4 ports quand vous branchez plusieurs appareils.

À lire également : Meilleurs chargeurs rapides pour smartphone : lequel acheter ?

Kit de 2 caméras de surveillance eufy Security à seulement 149,99 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En utilisant le coupon de 50 euros, vous pouvez acquérir le kit de 2 caméras de surveillance eufy Security à seulement 149,99 €.

Grâce au système de caméra de sécurité sans Fil et à la certification IP67, ce kit vous permet d’effectuer une surveillance extérieure en WiFi. Vous pouvez voir en direct ce qu’il se passe autour de votre maison et effectuer des enregistrements en 1080p. Le projecteur intégré illumine la zone environnante, ce qui vous permet de voir aussi bien de jour que de nuit.

Avec la technologie de détection humaine, vous recevez une alerte lorsque les caméras identifient un corps ou les contours d’un visage.

Enfin, les caméras profitent d’une autonomie de 180 jours. Cela vous évite donc de les déplacer régulièrement pour recharger la batterie.

À lire également : Meilleure caméra de surveillance extérieure : quel modèle choisir ?

Clavier sans fil rétroéclairé Logitech MX Keys Advanced à 87,99€

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le clavier sans fil rétroéclairé Logitech MX Keys Advanced est habituellement en vente à 129,99€. Mais durant les soldes, son prix passe à seulement 87,99€ sur Amazon.

Ce clavier Bluetooth dispose de touches concaves qui épousent la forme des doigts lorsque vous tapez sur votre clavier. Par ailleurs, l'éclairage intelligent illumine les touches à l'approche de vos mains et le rétroéclairage s'adapte en fonction de la luminosité de votre environnement.

Compatible avec Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android et iOS, le clavier Logitech MX Keys Advanced bénéficie d'une portée sans fil de 10 mètres et se recharge à l'aide d'un port USB-C. La batterie vous permet de tenir jusqu'à 5 mois lorsque le rétroéclairage est éteint.

À lire également : Retrouvez l'ensemble des bons plans high-tech des soldes ici.