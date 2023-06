Soldes Boulanger été 2023 : découvrez les offres à ne pas rater

Boulanger lance ses soldes d'été. Nous avons déniché pour vous les meilleures offres sur les produits high-tech pour cette nouvelle foire aux bons plans. Si vous ne voulez rien rater des deals les plus fous, vous êtes au bon endroit.

Les soldes d'été viennent de démarrer et se poursuivront sur une durée de semaines. Boulanger ne restera pas en marge de l'événement et propose déjà une salve de promotion sur des centaines de produits, et notamment des articles high-tech. Nous vous avons rassemblé ici les meilleures offres disponibles sur la boutique en ligne. Comme d'habitude, nous mettrons régulièrement cet article à jour.

Soldes Boulanger : les meilleures offres de l'été

Acer Aspire A515 € à 649 au lieu de 799 €

Si vous voulez profiter des soldes d'été pour changer d'ordinateur portable, Boulanger propose une réduction de 150 € sur le modèle Acer Aspire 5 A515. Vendu habituellement à 799 €, son prix vient de descendre sous la barre des 650 €. Pour ce prix, il s'agit d'un PC portable aux performances confortables grâce son processeur Intel Core i5 de 11e génération (Core i5-1135G7) avec ses quatre cœurs et une cadence montant jusqu'à 4,2 GHz.

Le PC dispose de 16 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage interne SSD. Son écran IPS est d'une diagonale de 15,6 pouces (Full HD+). Pou ce qui est de l'autonomie, elle est d'environ 8 heures. Cet ordinateur portable est livré avec Windows 11 préinstallé.

Disque dur externe Toshiba 1 To à 49,99 € au lieu de 59,99 €

Un disque dur externe est toujours utile pour conserver vos données importantes ou votre collection de films et séries. Grâce aux soldes d'été, ce modèle Toshiba de 1 To est à moins de 50 € sur Boulanger en ce moment. Vous pouvez en effet l'acheter à 49,99 €, un tarif encore plus avantageux que ses 60 € habituels qui sont déjà accessibles à la base sachant qu'il faut compter jusqu'à 80 € chez la concurrence.

Casque Sony WH-1000XM4 à 279,99 € au lieu de 329,99 €

On ne présente plus le casque Sony WH-1000XM4, l'un des meilleurs modèles à réduction de bruit que vous trouverez sur le marché. Alors qu'il avait été lancé à 380 € et qu'on le retrouve en moyenne à 330 € depuis quelques semaines, le voici sous la barre des 280 € à l'occasion des soldes d'été. Cette offre disponible sur Boulanger est la meilleure pour l'acheter en ce moment. De quoi réaliser une belle économie sur une référence très populaire, et ce, malgré l'arrivée du XM5 dont le prix est de 419 €.

Casque Bluetooth BOSE QC Special Edition à 179 € au lieu de 269 € avec le code Audio10

Si le casque audio de Sony vous semble malgré tout un peu trop cher, vous pouvez vous tourner vers le Bose QuietComfort SE sans avoir grande chose à regretter. Cette référence est qualitative et se trouve en ce moment chez Boulanger à moins de 180 € avec le code audio10 sachant qu'il est habituellement vendu à 270 €. C'est un casque dont la réduction de bruit active est efficace et la qualité de son de très bonne facture.

Il a été lancé il y a quelques mois en alternative au Bose QC 45 dont il hérite du design. Ces deux modèles sont similaires sur de nombreux points, mais leur différence de prix est importante, ce qui fait du Bose QC SE un casque d'un excellent rapport qualité-prix.

Aspirateur Balai Dyson V15 Detect Absolute à 649 € au lieu de 799 €

Si vous possédez un aspirateur balai vieillissant et souhaitez acheter un modèle récent, puissant et avec des fonctionnalités pratiques, le Dyson V15 Detect Absolute est une valeur sûre. Il fait l'objet d'une réduction de 150 € pendant les soldes d'été sur Boulanger. En effet, vous pouvez l'acheter en ce moment à 649 € au lieu de 799 €.

Cet aspirateur balai Dyson est parfait pour tous les types de sols : carrelages, parquets, tapis et moquettes. Vous pouvez également l'utiliser sur les meubles et en hauteur. Outre sa grande puissance d'aspiration, le point fort du Dyson V15 Detect Absolute est son laser qui vous permet détecter facilement les particules de poussière invisible à l'œil nu.

En mode automatique, l'aspirateur ajuste la puissance d'aspiration et la vitesse de rotation de la brosse en fonction du niveau de saleté. Cet aspirateur balai a une autonomie maximale de 60 minutes.

TV LG OLED EVO C3 de 65 pouces (2023)

La LG OLED C3 EVO bénéficie d'une réduction de 600 € chez Boulanger pour les soldes. Au lieu de 2890 €, elle est affichée à 2290 € en ce moment, ce qui représente une belle remise sur le plus récent des téléviseurs LG OLED de la ligne C. Cette dernière succède à la LG OLED C2. Cette TV dispose d’une dalle OLED EX qui augmente la luminosité de 30%. Elle offre une excellente qualité d'image avec un contraste infini, un angle de vision large, et des couleurs pures. La partie sonore est de qualité et cette TV est parfaite pour les joueurs.

TV SAMSUNG NeoQLED QE65QN95B à 1490 € au lieu de 1790 €

C'est la meilleure TV QLED de Samsung de la gamme de 2022. La QN95B est un modèle Neo QLED haut de gamme profitant d'un rétroéclairage Mini LED. Cela veut dire qu'elle dispose de milliers de LED minuscules qui permettent d'améliorer considérablement le contraste avec des noirs plus profonds. De quoi se rapprocher de la qualité des TV OLED dans ce domaine. Cette TV est parfaite aussi bien pour les films que le jeu vidéo.

Boulanger la propose en ce moment à 1499 € au lieu de 1790 € dans sa version de 65 pouces. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 300 € dans le cadre des soldes d'été. Cette offre est encore plus intéressante quand on se dit que le modèle de 2023 avec la même taille est vendu quasiment deux fois plus cher, à 3000 €.

TV SAMSUNG QLED 65Q70C 2023 à 999 € au lieu de 1499 €

Si vous cherchez une TV QLED sous la barre des 1000 €, la QN65Q70C est disponible sur Boulanger à 999 € au lieu de 1499 €, ce qui correspond à une réduction de 500 €. Il s'agit ici d'un modèle de 2023, mais il joue dans une division inférieure à celle de la QN95B (2022) présentée ci-dessus. Pour autant, cette TV est d'une qualité qui conviendrait à la majorité des utilisateurs.

C'est une TV parfaite pour le cinéma et le gaming avec ses 4 ports HDMI 2.1 avec un taux de rafraichissement de 120 HZ. Elle est donc idéale avec les consoles PS5 et Xbox Series X. La qualité de son est équilibrée et ce téléviseur affiche un design sobre et minimalise.