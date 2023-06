Soldes Cdiscount été 2023 : voici les meilleures offres à saisir aujourd’hui

Cdiscount lance ses soldes d’été 2023. Jusqu’au 25 juillet 2023, des centaines de produits, dont des articles high-tech profiteront de réductions généreuses. Si vous recherchez les meilleures offres, vous êtes au bon endroit.

Les soldes d'été 2023 sur Cdiscount sont lancés. Comme d’habitude, nous vous proposons de découvrir ici notre sélection des meilleurs bons plans sur les produits high-tech. Nous avons parcouru tout le site et avons déniché pour vous plusieurs offres intéressantes sur une variété d’articles. Bien sûr, cette sélection sera régulièrement mise à jour pour vous permettre de ne rien rater des deals les plus intéressants. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection soldes d'été sur Amazon et Boulanger.

Cdiscount : le top des offres des soldes d’été 2023

Les soldes sur Cdiscount

Ventilateur colonne OCEANIC à 14,99 €

Pour seulement 15 €, vous pouvez vous parer pour affronter la chaleur estivale. Sur Cdiscount, ce ventilateur Oceanic est en effet à un petit prix pendant les soldes. C'est un modèle au format colonne dont les hélices oscillent horizontalement sur 85 degrés. La vitesse est réglable sur 3 niveaux et vous disposez d'un minuteur programmable jusqu'à 120 minutes (2 heures).

AirPods 2 à 99 € avec le code 25AIRPODS (-25 €)

On ne présente plus les AirPods 2, valeur sûre du catalogue des écouteurs sans fil d'Apple. Pour les soldes sur Cdiscount, ils sont affichés à 99 € au lieu de 125 €. Pour profiter de cette réduction, vous devez saisir le code promo 25AIRPODS dans le panier avant de valider votre commande.

Les AirPods 2 sont une bonne alternative aux AirPods Pro et aux AirPods 3. La qualité de son est bonne et ces écouteurs offrent une autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en mode conversation. Et grâce au boîtier de recharge, vous pouvez l'utiliser sur une journée pleine en concédant seulement quelques minutes par pause recharge.

PC portable Acer Swift 14″ à 699 € au lieu de 1032 €

Si vous souhaitez profiter des soldes pour acheter un nouveau PC portable, voici l'une des meilleures offres du moment. Elle est à retrouver sur Cdiscount et porte sur le modèle Swift SF314. Il est vendu à 699 € au lieu de 1032 euros. Ce PC portable affiche un design fin et agréable.

Il dispose d'un bel écran OLED de 14 pouces de définition 2,8K (2880 x 1800 px). Sa gamme de couleurs couvre 100% de la plage DCI-P3. Les performances sont également au beau fixe grâce au processeur Intel Core i5-12450H épaulé par 16 Go de RAM et un stockage SSD NVMe 512 Go.

PC Portable gamer ACER Nitro 5 – RTX3060 à 849 € au lieu de 1049 €

Sur Cdiscount l'un des meilleurs PC portable gamer que nous avons identifiés pour ce début des soldes d'été est l'Acer Nitro 5 à 849 € au lieu de 1049 €. Il dispose d'un grand écran IPS de 17,3 pouces en définition Full HD et avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Ce laptop gaming dispose également d'un processeur Intel Core i5-11400H épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD NVMe.

On en vient enfin au plus important : la carte graphique RTX 3060 qu'on ne présente plus. Avec ce modèle, vous êtes assurés de faire tourner n'importe quel jeu exigeant en Full HD, avec le ray tracing et dans de belles conditions.

TV LED 4K TOSHIBA 55 pouces à 319 € au lieu de 663 €

Si vous recherchez une TV 4K pas cher en cette période de soldes d'été, ce modèle Toshiba de 55 pouces offre un rapport qualité-prix très intéressant. Vous pouvez l'acheter en ce moment à seulement 319 € au lieu de 663 € en temps normal. Cela représente une réduction de plis de 50%. Notez qu'il s'agit d'une TV LED compatible Dolby Vision et HDR10+ pour une belle expérience cinéma chez vous.

Son autre atout est qu'elle est animée par Android TV, l'OS le plus polyvalent. De quoi profiter de toutes les applications de divertissement que l'on peut avoir sur un téléviseur. En l'occurrence Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube ou encore MyCanal, pour ne citer qu'elles.

Aspirateur laveur Tineco Floor One S3 à 279 € au lieu de 499 €

Au lieu de 499 €, son prix conseillé, l'aspirateur laveur Tineco Floor One S3 est à 279 € sur Cdiscount pendant les soldes d'été 2023. C'est un prix très intéressant pour cet aspirateur 3-en-1 qui aspire, lave et nettoie les sols à la fois. C'est un aspirateur intelligent qui, grâce à un capteur, ajuste automatiquement la puissance d'aspiration et le débit d'au nécessaire en fonction de la saleté détectée.

Il dispose d'un double réservoir (eau propre et eau sale). Les deux sont séparés et évitent ainsi de détremper le sol lors du nettoyage. L'appareil ne pèse que 4,5 kg et se manie facilement. Son autonomie est de 35 minutes.

Manette Xbox Elite Series 2 Core à 99 € au lieu de 130 €

Cdiscount propose la manette Xbox Elite Series 2 core à 99 € au lieu de 130 € pour les soldes d'été. Lancée récemment, cette manette haut de gamme apporte plus de contrôle et d'options que les manettes Xbox standard. Elle est compatible aussi bien avec les consoles Xbox qu'avec les PC. Microsoft l'a lancé en tant qu'alternative moins chère à la Xbox Elite Series 2.

Les deux manettes ont les mêmes caractéristiques, à la différence que la version Core qui fait l'objet de ce bon plan n'est pas livrée avec des accessoires de rechange. Mais vous avez tout ce qui fait la particularité de l'Elite Series : des sticks à tension réglable, des gâchettes avec mèche de détente courte, une batterie rechargeable offrant une autonomie de 40h, mais aussi des poignées en caoutchouc enveloppantes.