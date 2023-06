Soldes Fnac Darty été 2023 : le top des offres à ne pas manquer

Fnac et Darty ont donné le top départ des soldes d'été 2023 et annoncent des réductions allant jusqu'à 70%. Si vous cherchez les meilleures offres sur les produits high-tech, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse.

On a sélectionné pour vous le top des offres Fnac et Darty dans le cadre des soldes d'été 2023. Smartphone, TV, console de jeu aspirateur robot ou accessoires informatiques, voici notre récapitulatif des bons plans à ne pas manquer. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir nos sélections soldes été sur Amazon, Boulanger ou encore Cdiscount.

Fnac Darty : les meilleures offres des soldes d'été 2023

Xbox Series X + Forza Horizon 5 à 499 €

La Fnac propose la Xbox Series X en promotion pendant les soldes. La console est vendue avec le jeu Forza Horizon 5 à 499 € au lieu de 559 €. C'est une offre à saisir sachant que Microsoft a annoncé la hausse prochaine du prix de la console. Elle devrait donc s'aligner sur le prix de la PS5, soit 550 € dans les semaines à venir.

Voici donc l'une des dernières chances pour l'acheter sous la barre des 500 €, avec en plus l'une des exclusivités les plus populaires sur la plateforme. Le jeu Forza Horizon 5 qui est offert ici est normalement vendu à 70 €.

Montre connectée Galaxy Watch 5 à 179 €

La Galaxy Watch 5 est à son meilleur prix sur le site de la Fnac à l'occasion des soldes d'été 2023. Au lieu de 300 €, elle est proposée en ce moment à 179,99 €, ce qui correspond à une réduction de 120 € (-40%). L'offre porte sur la version 40 mm de la montre connectée et dans le coloris argent.

C'est un prix attractif pour la montre Samsung capable de mesurer avec précision tous les indicateurs sportifs, santé et bien-être : taux d’oxygène dans le sang, les calories dépensées, l'IMC, la fréquence cardiaque, la distance parcourue, etc. Sans oublier le GPS intégré. C'est une montre étanche offrant une autonomie d'environ 50 heures.

SSD Samsung 970 Evo Plus 1 To à 43,99 €

Sachant qu'il avait été lancé à 219 € et que l'on retrouvait en moyenne à 100 € il y a quelques mois, le SSD NVMe Samsung 970 Evo Plus de 1 To est à seulement 43,99 € sur Darty pendant les soldes d'été. C'est un petit prix pour un SSD NVMe de cette capacité. Si vous recherchez du stockage pour votre ordinateur, c'est une bonne affaire à ne pas rater.

C'est un SSD PCIe 3.0 avec des vitesses de lecture et d'écriture 3500 Mo/s et 3300 Mo/s, des performances largement suffisantes pour une expérience fluide au quotidien. C'est 6 fois plus qu'un SSD SATA et au moins 20 fois plus qu'un disque dur traditionnel.

Pack aspirateur robot iRobot Roomba i5+ avec robot nettoyeur iRobot Braava Jet à 698 €

Si vous souhaitez faire un double achat d'aspirateur robot et de robot laveur pour un nettoyage complet, voici une offre intéressante à saisir chez Darty pendant les soldes. Le pack composé d'un iRobot Roomba i5+ associé au robot laveur iRobot Braava Jet M6138 fait l'objet d'une réduction de 50%. Chacun est proposé à 699 € en temps normal, mais vous pouvez avoir les deux à 699 € en ce moment. Ce sont donc les deux iRobot au prix d'un. Pour profiter de la réduction de 700 euros, il vous suffira d'ajouter les deux produits au panier.

Pack Découverte Philips Hue à 119 € au lieu de 200 €

Ce pack contient tout ce qu'il faut pour démarrer un éclairage Philips Hue. Il fait l'objet d'une réduction de 40% chez Darty pendant les soldes d'été 2023. Au lieu de 200 €, vous pouvez l'acheter en ce moment à 120 € sur le site de l'enseigne.

Note que ce kit contient deux ampoules Philips Hue White & Color ambiance (E27), un pont de connexion, un interrupteur connecté ainsi qu'un capteur de mouvement permettant de déclencher la lumière par mouvement ou de programmer des plages d'allumage automatiquement en fonction du niveau d'éclairage ambiant.

TV 4K Philips Ambilight PUS8897 (55 pouces) à 699 € sur Darty

Darty propose 100 € de remise sur la TV 4K Philips PUS8897 Ambilight dans sa version de 55 pouces. Vous pouvez l'acheter pendant les soldes d'été à 699 € au lieu de 799 € dans la limite du stock disponible. C'est un prix attractif pour cette valeur sûre connue pour sa qualité d'image et son expérience immersive grâce aux jeux de lumière Ambilight.

C'est aussi une bonne TV pour le jeu vidéo. Elle dispose d'un port HDMI 2.1 avec la fréquence de rafraichissement qu'il faut pour jouer en 4K à 120 Hz. Parfaite donc pour la PS5 et la Xbox Series X. Elle est par ailleurs compatible Dolby Vision et Atmos.