Apple dévoile les AirPods Pro 2 : meilleure qualité de son et réduction de bruit améliorée

Les AirPods Pro de 2e génération sont désormais officiels. Trois ans après ses premiers écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit active, Apple améliore la recette sans faire évoluer le design. Toutes les nouveautés se trouvent à l'intérieur avec notamment une nouvelle puce H2 qui améliore l'expérience sur tous les plans.

Ce mercredi 7 septembre 2022, Apple tenait sa traditionnelle Keynote de la rentrée. Outre les nouveaux iPhone 14, la firme a dévoilé trois nouvelles montres connectées (Apple Watch Series 8, Ultra et SE) ainsi que les AirPods Pro de 2e génération.

Les nouveaux écouteurs conservent le même design que leurs prédécesseurs, mais embarquent une toute nouvelle puce H2. Celle-ci promet une meilleure qualité de son, une réduction de bruit active deux fois plus efficace, et un mode transparence toujours aussi qualitatif. Les nouvelles commandes tactiles vous donnent par ailleurs plus de contrôle d’un simple geste.

Les AirPods Pro 2 sont également accompagnés d'un nouveau boîtier de charge sans fil avec un design repensé et un haut-parleur intégré. Le boîtier est ainsi capable d'émettre des signalisations sonore. Par exemple, pour vous permettre de retrouver vos écouteurs quand vous les égarez. Le boîtier s'appuie ainsi sur la fonction Localiser avec laquelle il est désormais compatible.

AirPods Pro 2 : un processeur H2 qui change tout

Les AirPods Pro 2 reprennent les fonctionnalités qui ont fait le succès de leurs prédécesseurs. Pour autant, plusieurs évolutions sont à signaler. Elles sont rendues possibles grâce au processeur H2, le cerveau qui gère toutes les fonctionnalités des nouveaux écouteurs. Commençons par la qualité de son.

“Derrière les performances audio avancées des AirPods Pro se cache la nouvelle puce H2 signée Apple. Elle travaille de concert avec un transducteur et un amplificateur créés sur mesure pour livrer des aigus cristallins et des basses riches et profondes d’une définition exceptionnelle. Chaque son est plus saisissant que jamais”, décrit Apple.

L'audio spatial personnalisé s'améliore aussi en mettant à contribution la caméra True Depth de votre iPhone pour créer un profil sur mesure basé sur la géométrie de votre tête. “Ce profil se synchronise sur tous vos appareils, pour vous garantir un son phénoménal, quel que soit votre mode d’écoute”.

L'autre nouveauté phare, comme annoncé plus haut, c'est la réduction de bruit active qui promet une isolation deux fois plus efficace. Le mode transparence revient, et lui aussi en mieux. “La Transparence adaptative exploite la puissance de la puce H2 pour limiter l’intensité des bruits assourdissants, comme les sirènes ou les outils électriques”. Vous pouvez donc mieux entendre ce qui se passe autour de vous.

Meilleure autonomie, disponibles le 23 septembre à 299 euros

Enfin, les AirPods Pro 2 offrent une autonomie de 6 heures, soit près de 2 heures supplémentaires comparativement à la première génération. Avec le boîtier de charge sans fil MagSafe, vous bénéficiez de 30 heures d'autonomie au total. Vous pouvez recharger le boîtier avec un chargeur Apple Watch ou MagSafe, avec la possibilité d'utiliser le connecteur Lightning ou un chargeur certifié Qi.

Les AirPods Pro de 2022 sont annoncés au prix de 299 euros. Les précommandes démarrent le vendredi 9 septembre 2022 et les écouteurs seront disponibles une semaine plus tard, le 23 septembre.