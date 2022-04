Meilleurs chargeurs rapides pour smartphone : lequel acheter en 2022 ?

L'inclusion d'un chargeur dans la boîte des smartphones n'est plus systématique chez tous les constructeurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la standardisation du Power Delivery, le même chargeur rapide peut être réutilisé pour la grande majorité des smartphones. Voici notre sélection des meilleurs chargeurs (rapides) pour votre smartphone.

Notre sélection des meilleurs chargeurs rapides pour smartphone (mais pas que)

Plusieurs marques ont emboîté le pas à Apple qui a été le premier à retirer le chargeur de la boîte des smartphones. Le Galaxy 22, l'iPhone 13 ou encore le Pixel 6 Pro sont par exemple livrés sans cet accessoire indispensable. Une question va donc de plus en plus se poser à l'avenir. Quel chargeur acheter pour son nouveau smartphone ? Chez certains constructeurs comme Xiaomi, OnePlus et Oppo, le plus simple sera d'opter pour le chargeur officiel si vous voulez profiter de la puissance de charge maximale.

Mais avec la standardisation de la norme Power Delivery, rien ne vous y oblige. N'importe quel chargeur rapide PD pourrait donc faire l'affaire. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'avec assez de puissance, le même chargeur peut être utilisé pour votre smartphone, mais aussi votre ordinateur portable (USB-C), une Nintendo Switch, et d'autres appareils. Ce guide d'achat est destiné aux meilleurs chargeurs rapides pour les smartphones, mais certains modèles peuvent également charger d'autres appareils nécessitant beaucoup de puissance.

Anker 735 Nano II, USB-C (65W)

Ce chargeur rapide 65W fournit assez de puissance pour recharger votre smartphone, tablette et ordinateur portable via un port USB-C. Vous n'aurez aucun problème pour charger un iPhone de la série 13, un Galaxy de la série S22 ou un modèle plus ancien. Tous sont en effet compatibles PD et supportent une charge maximale inférieure 65W. Bien sûr, vous pouvez opter pour un chargeur moins puissant pour ces smartphones, mais l'Anker 735 Nano II est un bon investissement si vous achetez un chargeur sur la durée.

Ce chargeur est équipé de 2 ports USB-C et d'un port USB-A, ce qui le rend compatible avec plus de câbles. Vous pouvez donc utilisez un câble USB-C vers Lightning, USB-A vers Lightning, USB-C vers USB-C ou USB-C vers USB-A sans encombre. La présence de plusieurs ports vous permet par ailleurs de chargeur jusqu'à 3 appareils simultanément. Les 65W seront alors partagés intelligemment entre les trois terminaux.

Enfin, ce chargeur rapide utilise la technologie GaN (nitrure de gallium) pour ce qui est du semi-conducteur. Ce matériau, plus efficace que le silicium, permet d'avoir des chargeur plus compacts, plus puissants, tout en limitant la surchauffe.

UGREEN, chargeur 65W

Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 appareils en simultané grâce à ses 3 ports USB-C Power Delivery et son port USB-A pour une liberté de choix complète. Vous pouvez l'utiliser avec un smartphone, un ordinateur portable, une tablette ou encore pour charger la Nintendo Switch. La pleine puissance (65W) n'est fournie qu'avec les ports USB-C. Le port USB-A est limité à 22,5W maximum.

Comme pour tous les chargeurs, vous ne pourrez pas utiliser la pleine puissance en rechargeant plusieurs appareils à la fois. Le chargeur partage équitablement la puissance entre les terminaux. Par exemple, un ordinateur portable recevra 45W et un smartphone 18W lorsqu'ils sont branchés sur deux ports USB-C différents. Enfin, le chargeur optimise votre expérience grâce à l'utilisation de la technologie GaN.

Chargeur rapide Anker Nano II 45W

Ce chargeur rapide est compatible avec n'importe quel smartphone supportant la norme Power Delivery. Il dispose d'un port USB-C et est idéal pour les Galaxy S22 Series, les iPhone 13 Series, ou encore pour les Google Pixel 6 et 6 Pro qui, pour rappel, sont livrés sans chargeur dans la boîte. Les Galaxy S22 et S22 Ultra, tout comme les S21 et S21 Ultra supportent une charge de 45W, soit la charge maximale fournie par ce chargeur.

Avec une telle puissance, vous pouvez également charger un MacBook ou n'importe quel ordinateur portable se chargeant via un port USB-C. Ce chargeur est alimenté par par la technologie GaN II. Malgré sa puissance, il affiche un format compact et est peu encombrant. On regrette juste la présence d'un seul port USB-C. Il est donc limité à la charge d'un seul appareil à la fois.

Belkin Chargeur USB-PD (30 W)

On baisse en puissance, mais ce chargeur Belkin de 30W peut charger n'importe quel iPhone récent, y compris l'iPhone 13 Pro Max qui peut encaisser une puissance de charge maximale de 27W. Il est également compatible avec le Pixel 6 Pro et fournit la charge maximale supportée (30W pour le smartphone de Google). Quant aux Galaxy de la série S22, ce chargeur couvre la puissance de charge du S22 standard (25W), mais est en dessous de la puissance maximale supportée par les Galaxy S22+ et S22 Ultra (45W).

Les trois premiers chargeurs de notre sélection sont mieux indiqués pour ces deux modèles, mais il est tout à fait possible de les charger à 30W. Ce chargeur rapide Belkin utilise la technologie GaN, ce qui lui permet d'adopter un format léger et compact. On note que le chargeur ne dispose que d'un seul port USB-C. Vous ne pourrez donc pas l'utiliser pour plusieurs appareils. Enfin, il est également disponible en version 60W et 63W pour ceux qui ont besoin de plus de puissance.

Choisir un chargeur tiers ou celui d'origine ?

La question ne se pose pas si le constructeur livre le charger dans la boîte. Inutile de chercher un autre accessoire d'autant plus que dans certains cas, le bloc de charge fourni à l'achat offre la puissance maximale supportée. Le Xiaomi 12 Pro est ainsi livré avec un bloc de 120W qui permet de charger intégralement le smartphone en moins de 20 minutes. Vous ne trouverez aucun chargeur tiers offrant une telle puissance de charge.

Bien sûr, vous pourrez tout aussi bien opter pour un chargeur tiers de confiance avec une puissance moindre. L'Anker 735 Nano II ou l'Ugreen de 65W, bien qu'offrant une puissance inférieure devraient pouvoir charger le Xiaomi 12 Pro en moins d'une heure. Ou n'importe quel autre smartphone supportant au moins 65W de charge. L'autre avantage d'un chargeur tiers est qu'il dispose parfois de plusieurs ports qui permettent de charger plusieurs appareils à la fois.

Le Power Delivery : pourquoi est-ce important ?

L'USB Power Delivery est en train de s'imposer comme la norme universelle pour la charge rapide. La plupart des smartphones récents sont compatibles avec cette norme dans sa version 2.0 ou 3.0 qui supportent des vitesses de charge allant jusqu'à 100W. En attendant l'arrivée de la norme Power Delivery 3.1 et ses 240W de puissance. L'un des facteurs qui favorise sa popularité est qu'il s'agit d'une norme ouverte et gratuite, contrairement au Quick Charge qui est une propriété de Qualcomm nécessitant une licence.

Avec l‘arrivée de l'USB-C, le support du Power Delivery s'est davantage répandu. Cela offre une alternative aux technologies de charge rapide propriétaires (VOOC d'Oppo, Dash Charge ou Warp Charge de OnerPlus, ou encore le Super Charge Turbo chez Xiaomi). Plus besoin donc de s'embarrasser quand vous achetez un chargeur tiers. La plupart des chargeurs universels comme ceux de notre liste utilisent la norme Power Delivery pour assurer une compatibilité croisée, quelle que soit la marque.