Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : Qualcomm vise une puissance record pour s’imposer comme la référence absolue

Qualcomm s’apprêterait à faire un bond en avant impressionnant : sa future puce, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, pourrait s’accompagner d’une version « Pro ». Pour s’imposer comme la référence absolue en matière de puissance face à la concurrence, cette déclinaison viserait une fréquence d’horloge record encore jamais vue sur mobile.

En 2025, Qualcomm a officialisé deux composants haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et le Snapdragon 8 Gen 5, pour couvrir deux typologies de produits. Cette stratégie est très récente, et l’entreprise pourrait bien la muscler encore davantage.

Cette année 2026, elle pourrait lancer non pas une mais deux déclinaisons de son futur SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 : la seconde version serait une itération « Pro » et elle pourrait atteindre une fréquence d’horloge record.

Qualcomm veut faire de son prochain SoC un monstre de puissance incontesté

Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui équipe plusieurs flagships comme le OnePlus 15 ou le Poco F8 Ultra, Qualcomm a proposé la puce mobile la plus puissante du marché. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, le célèbre concepteur de SoC s’apprêterait à faire un bond technique impressionnant avec le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 : la version « Pro » de cette puce pourrait franchir la barre des 5 GHz.

À titre de comparaison, la fréquence d’horloge de l’Exynos 2600 de Samsung culmine à 3,8 GHz, l’A19 Pro d’Apple à 4,26 GHz et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 à 4,6 GHz. Mais le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 « Pro » ne se contenterait pas de taper les 5 GHz : d’après le leaker Fixed Focus Digital Cameras sur le réseau social chinois Weibo, la prochaine puce de Qualcomm pourrait atteindre 5,5 GHz à 6 GHz.

Ce palier pourrait être franchi grâce au procédé de gravure en 2 nm, selon Gizmochina. C’est sur cette évolution, par ailleurs, que reposerait la stratégie de Samsung pour enfin revenir dans la course des SoC et sortir du lot, notamment face à TSMC. En effet, le constructeur sud-coréen pourrait augmenter sa production de puces de 2 nm, non seulement pour son propre Exynos 2600, mais également pour d’autres entreprises. Toutefois, c’est chez son rival, TSMC, que pourrait se fournir Qualcomm.

Cependant, la perspective d’un tel monstre de puissance interroge sur plusieurs points. D’abord, la consommation énergétique – le Snapdragon 8 Elite Gen 5 consommant déjà 61 % d’énergie en plus que l’A19 Pro d’Apple – et surtout la surchauffe. Mais Qualcomm travaillerait sur des méthodes de dissipation thermique plus efficaces, comme la technologie Heat Path Block utilisée par Samsung pour son Exynos 2600.

Aussi, on peut supposer que cette version Pro – qui n’est pas nommée telle quelle chez le leaker – pourrait s’adresser à des produits spécifiques, tels que les smartphones gaming. Surtout, on peut s’attendre à une explosion des prix : non seulement à cause de l’augmentation des coûts de production liée au protocole 2NP de TSMC, mais également à cause de la crise de la RAM qui fait rage.