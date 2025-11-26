Qualcomm officialise le Snapdragon 8 Gen 5 : la puce non-Elite va-t-elle vraiment concilier accessibilité et performances ?

Qualcomm vient d’officialiser son Snapdragon 8 Gen 5, la déclinaison de sa puce 8 Elite Gen 5 destinée aux smartphones haut de gamme plus accessibles, mais ambitieux. Voici les caractéristiques de ce SoC qui devrait équiper le futur OnePlus 15R.

Lors de l’édition 2025 de son Snapdragon Summit, Qualcomm a annoncé deux modèles : le Snapdragon 8 Elite Gen 5, pensé pour les smartphones haut de gamme les plus puissants et le Snapdragon 8 Gen 5, une déclinaison destinée à des modèles plus accessibles, mais tout de même ambitieux.

Si l’on sait déjà quel smartphone chinois distribué au niveau mondial devrait être le premier à l’embarquer, on attendait encore les détails techniques de cette puce. Qualcomm vient enfin de les révéler, voici ce que l’on doit attendre du Snapdragon 8 Gen 5.

Snapdragon 8 Gen 5 : des caractéristiques similaires à la version Elite mais une baisse de performances

Le OnePlus 15R, qui sera bientôt officialisé, devrait être le premier smartphone à recevoir le Snapdragon 8 Gen 5. Puisqu’il s’agit du successeur direct du 13R déjà équipé du Snapdragon 8 Gen 3 de 2023, il n’y a rien d’étonnant à ce que Qualcomm compare ces deux puces. Le concepteur souligne pour son nouveau SoC un gain en efficacité énergétique, ainsi qu’une amélioration de 11 % des performances GPU et de 36 % des performances CPU.

Mais, comme le soulignent nos confrères de The Verge, cette comparaison n’est peut-être pas la plus pertinente : pendant les deux ans qui séparent ces deux puces, Qualcomm a changé l’architecture CPU. Il convient donc de comparer le Snapdragon 8 Gen 5 avec sa version « Elite ». Si le 8 Gen 5 « classique » reprend la structure CPU Oryon de l’Elite, sur le papier elle enregistre toutefois une baisse de performances : ses six cœurs « performance » plafonnent à 3,32 GHz et ses deux cœurs « prime » à 3,8 GHz – là où ceux de l’Elite montent respectivement à 3,62 GHz et 4,6 GHz. Pour réellement mesurer cet écart, il faudra attendre les premiers smartphones.

Autres compromis : les vitesses 5G maximales du modem X80 du 8 Gen 5 sont légèrement inférieures, tout comme les spécifications pour le GPU Adreno et le NPU Hexagon dédié à l’IA – mais Qualcomm ne s’étend pas sur le sujet. Finalement, le SoC ne prend pas en charge le dernier stockage UFS 4.1.

Pour le reste, le 8 Gen 5 reprend les mêmes caractéristiques : il est compatible avec la connexion satellite et l’ultra wideband (UWB), tandis que les performances Bluetooth et Wi-Fi demeurent identiques. Il partage également avec la version Elite les tout ce qui est capacités de charge, support d’affichage, et quasiment toutes les fonctions dédiées au matériel photo. Outre OnePlus, on devrait bientôt retrouver cette puce chez plusieurs constructeurs, tels que Motorola et Vivo, selon Qualcomm.