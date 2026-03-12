Cette arnaque à l’iPhone 17 force Apple à durcir sa politique de retour

À cause de l'augmentation d'une escroquerie exploitant le système de retour des iPhone, Apple modifie sa politique et impacte tout le monde. Les arnaqueurs échouent, les clients honnêtes sont pénalisés pour rien.

Arnaquer un site de vente en ligne passe généralement par la combine suivante : vous commandez un article puis, après réception, déclarez que le colis n'est pas arrivé et demandez un remboursement. Certains le font seuls, d'autres font appel à des escrocs “professionnels”. Une autre possibilité et de garder le produit, mais de déclencher un retour pour remboursement en envoyant un colis rempli de sable ou autre. Le processus dont il est question ici est un peu différent.

L'individu achète un iPhone 17, parfois un iPhone 16, dans un magasin Apple ou sur le site de la marque. Il le renvoie ensuite dans les 14 jours, un délai durant lequel vous pouvez demander un remboursement même si le mobile a été déballé, allumé et utilisé. Il faut juste qu'il ne soit pas abîmé. La subtilité, c'est qu'avant de renvoyer l'iPhone, la personne a démonté son écran pour le remplacer par un autre très ressemblant, mais bien moins cher. Le vrai est ensuite revendu.

Apple change sa politique de retour suite l'augmentation de ce type d'arnaque

C'est surtout en Chine que ce tour de passe-passe à lieu. Au prix actuel du composant, l'escroc peut espérer gagner dans les 120 euros pour chaque écran vendu. Constatant une hausse significative du procédé, Apple a décidé de durcir sa politique de retour. Désormais, les iPhone renvoyés dans les 14 jours après achat sont inspectés minutieusement. On vérifie les numéros de série uniques de certains composants et on regarde si quelque chose a changé. Par exemple des vis enlevées ou des composants remplacés.

Si Apple voit que l'appareil a été modifié, il le retourne à l'expéditeur en refusant le remboursement. Pour les honnêtes gens, cela veut surtout dire que le délai pour récupérer son argent est plus long. Sur la page française dédiée, on peut lire que “les produits retournés peuvent nécessiter une inspection. Si elle est validée, un remboursement sera émis ou un échange proposé dans un délai de 10 jours ouvrés“. Le temps nécessaire à cette inspection n'est pas précisé.

Source : Fast Technology