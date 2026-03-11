Proton VPN renforce sa protection contre les malwares et les traqueurs : jusqu’à six fois plus efficace

Proton VPN vient de mettre à jour l'une de ses fonctionnalités phares : NetShield. Directement intégré au VPN, ce bloqueur de publicités, de malwares et de traqueurs est désormais jusqu’à six fois plus efficace qu’auparavant.

Protection NetShield : Proton VPN

Les meilleurs VPN ne se contentent plus de changer votre adresse IP et de chiffrer votre trafic internet. Proton VPN va plus loin en proposant un ensemble de fonctionnalités dédiées à la cybersécurité de ses utilisateurs. NetShield en fait justement partie. Cet outil vient de connaître une évolution majeure depuis sa dernière mise à jour opérée en janvier 2026.

NetShield : c’est quoi ?

NetShield combine trois fonctionnalités importantes : un bloqueur de publicités, un bloqueur de traqueurs, ainsi qu’une protection contre les malwares. Contrairement aux bloqueurs de publicités classiques qui fonctionnent sur le navigateur, NetShield agit directement au niveau du réseau. La protection couvre donc l'ensemble des applications de votre appareil.

Son mécanisme repose sur le filtrage DNS. NetShield analyse chacune de vos requêtes DNS et vérifie si les domaines demandés figurent dans sa base de sites malveillants. Cette base est régulièrement mise à jour pour inclure les nouvelles menaces. L’outil bloque donc automatiquement les ressources en cas de correspondance, avant même que celles-ci ne se chargent.

La protection fonctionne sur deux niveaux : le premier empêche le navigateur de charger des ressources provenant de domaines hébergeant des malwares, des spywares ou autres logiciels malveillants. Le second, quant à lui, bloque les publicités et les traqueurs utilisés par les régies publicitaires pour suivre l’activité des utilisateurs.

dès 2.99€
Satisfait ou remboursé 30 jours
15350 serveurs
10 connexions simultanées maximum
120 pays couverts
9.3
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes de Proton VPN.

- 70%
2.99€/mois
Pendant 24 mois
- 60%
3.99€/mois
Pendant 12 mois
9.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

NetShield gagne en efficacité grâce au blocage des sous-domaines

Depuis sa mise à jour de janvier 2026, NetShield bloque également les sous-domaines, ce qui constitue une évolution majeure. En effet, avant ce changement, l’outil bloquait uniquement les domaines racines.

Par exemple, NetShield pouvait bloquer domaine.com, mais pas api.domaine.com, cdn.domaine.com ou encore fr.domaine.com, etc. Désormais, les sous-domaines sont également pris en charge, ce qui améliore nettement son efficacité, car de nombreuses régies publicitaires ont pris l’habitude de multiplier les sous-domaines pour contourner les bloqueurs.

Selon Proton VPN, cette amélioration permet à NetShield de bloquer jusqu’à six fois plus de publicités et de traqueurs. La protection contre les malwares a également connu une légère amélioration.

NetShield bloque 6 fois plus de pubs et traqueurs
Source : Proton VPN

Comment profiter de NetShield Ad-Blocker ?

Cette fonctionnalité est incluse dans toutes les formules payantes de Proton VPN et est disponible sur toutes les plateformes, notamment Windows, macOS, Android et Android TV, iOS et iPadOS, Linux…

Si vous disposez d’un abonnement Proton VPN, NetShield est activé par défaut pour le blocage des malwares. En allant dans Paramètres > NetShield, vous pouvez activer le blocage des publicités, des malwares et traqueurs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.


