Disney+ : après le HDR, c’est au tour du Dolby Vision de faire son retour sur la plateforme

Les choses reviennent tout doucement à la normale sur Disney+, qui a récemment désactivé plusieurs technologies d'affichage. Il y a quelques jours, la plateforme de streaming a de nouveau rendu disponible le HDR. Aujourd'hui, c'est le Dolby Vision qui fait son retour sur le service.

On aura été bien mauvaise langue de croire que Disney avait volontairement retiré de sa plateforme de streaming des technologies très appréciées des utilisateurs. Petit rappel des faits. Début février, certains d'entre eux constatent que le HDR10+ ainsi que le Dolby Vision ne sont plus disponibles sur la plateformes. Des dents commencent à grincer, d'autant que la géant du divertissement rechigne à communiquer sur la question, tandis que l'abonnement est toujours au même prix.

Quelques semaines plus tard, rebelote. Cette fois, ce sont tous les contenus HDR qui disparaissent du service de streaming. Une véritable hécatombe pour ceux qui payent l'abonnement Premium justement pour avoir accès à cette technologie. Du côté de Disney, on continue de se murer dans le silence. Il faudra finalement attendre ce début de semaine pour enfin y voir claire dans cette affire — et pour que les choses reviennent enfin à la normale.

Sur le même sujet — Un moment historique dans l'histoire des médias : YouTube devance Disney en devenant la plus grosse entreprise du secteur

Le Dolby Vision revient sur Disney+ après un mois d'absence

Ce lundi 9 mars, nous rapportions ainsi que le HDR était de nouveau disponible sur Disney+. Mais, toujours aucune trace alors du HDR10+ et du Dolby Vision. Il semblerait que les choses vont se faire progressivement, puisque c'est désormais au tour du Dolby Vision de revenir sur la plateforme. Le HDR10°, quant à lui, est toujours absent, mais on imagine qu'il ne devrait pas tarder à rejoindre toute la troupe.

Pour rappel, la situation a été causée par un litige sur une question de brevets en Allemagne avec la société InterDigital, qui a contraint Disney à désactiver ces technologies pour éviter une sanction du tribunal de Munich. Le conflit semble tranquillement se régler, la firme ayant récemment communiqué sur la question. Il ne reste donc sûrement plus quelques jours à attendre pour que l'arsenal soit de nouveau au complet.


