MediaTek relance un vieux processeur sous un nouveau nom pour concurrencer Qualcomm

MediaTek veut s’imposer face à Qualcomm avec de nouveaux processeurs haut de gamme. Mais derrière les annonces, les changements sont presque invisibles. Le constructeur se contente de renommer d’anciens modèles pour suivre la cadence.

Depuis plusieurs années, les fabricants de processeurs se livrent une bataille féroce. Chaque génération promet des gains de puissance, une meilleure gestion de l’énergie et de nouvelles fonctions liées à la photo, aux jeux ou à l’intelligence artificielle. Dans ce paysage très concurrentiel, MediaTek a réussi à combler une partie de son retard face à Qualcomm, en particulier avec sa gamme Dimensity.

Mais la dernière annonce du fabricant taïwanais laisse planer le doute sur les réelles nouveautés. MediaTek vient de présenter deux nouvelles puces, les Dimensity 9500s et Dimensity 8500. Officiellement, il s’agit de modèles inédits. En réalité, ces deux dernières reprennent presque à l’identique des composants et des architectures déjà utilisés dans les générations précédentes. Une stratégie qui rappelle celle de Qualcomm, avec sa version allégée du Snapdragon 8 Gen 5.

MediaTek recycle ses puces Dimensity 9400 et 8400 sous de nouveaux noms

Derrière l’appellation « 9500s », MediaTek reprend en réalité une base bien connue. Le Dimensity 9500s repose sur la même gravure en 3 nm que le 9500 classique. Il reprend aussi l’architecture CPU de l’ancien Dimensity 9400+, avec un cœur principal Cortex-X925 à 3,73 GHz, trois Cortex-X4 et quatre Cortex-A720. Le GPU est identique, c’est un Immortalis-G925, tout droit issu du précédent modèle haut de gamme. Même constat du côté de la puce dédiée à l’IA, qui reste en huitième génération. Le processeur peut gérer la vidéo en 8K avec Dolby Vision, mais cette capacité n’est pas nouvelle.

Le Dimensity 8500 suit la même logique. Il embarque un CPU similaire à celui des anciens Dimensity 8400 et 8450. Il dispose de huit cœurs Cortex-A725, avec une fréquence légèrement augmentée à 3,4 GHz. Le GPU Mali-720G est aussi repris, avec une performance améliorée. MediaTek promet un gain de 25 % en puissance et une consommation réduite de 20 %, sans changements majeurs de conception.

Ces annonces permettent à MediaTek de rester visible face à Qualcomm, sans investir dans une nouvelle architecture. Les constructeurs de smartphones peuvent ainsi proposer des modèles présentés comme haut de gamme, tout en réduisant les coûts liés aux composants. Derrière le changement de nom, les différences techniques restent très limitées.