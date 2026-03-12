Ce smartphone français renforcé n’a besoin que d’une recharge par mois

Avenir Telecom annonce l'arrivée du Energizer P30K Apex. Sa particularité ? Une énorme batterie qui peut le faire tenir jusqu'à un mois en fonction des usages. Sa fiche technique n'a pas été sacrifiée pour autant.

Energizer P30K Apex
L'Energizer P30K Apex d'Avenir Telecom

Alors que les fabricants de smartphones s'épuisent dans une course effrénée à la finesse, d'autres se spécialisent sur un segment de niche, mais toujours actif : les mobiles à “giga-batterie”. Destinés aux professionnels nécessitant un appareil très résistant et capable de tenir longtemps sans recharge, ils sacrifient souvent la puissance ou la partie photo au profit d'une autonomie record. Le dernier modèle d'Avenir Telecom, l'Energizer P30K Apex, n'est pas de ceux-là. Du moins sur le papier.

Vous pouvez le voir en illustration de cet article : n'espérez pas qu'il passe inaperçu dans la poche de votre pantalon. Son point fort est sans nul doute l'énorme batterie de 30 000 mAh. 6 à 7 fois plus que celles des autres smartphones de ce genre nous dit l'entreprise. Par exemple le XCover 6 Pro de Samsung et ses 4 050 mAh ou le Kyocera DuraForce Pro 3 avec 4 270 mAh. Avenir Telecom annonce que l‘Energizer P30K Apex peut tenir un mois sur une seule charge. Mais “en usage mixte/veille“. Il faut donc s'attendre à moins en situation réelle.

L'Energizer P30K Apex promet une autonomie monstrueuse sans sacrifier le reste

À côté de ça, l'appareil propose un processeur MediaTek Dimensity 7300 5G associé à 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Côté photo, le capteur principal arrière affiche 200 Mégapixels, 50 MP pour le capteur selfie. L'écran de 6,95 pouces offre une définition de 2 460 x 1 080 pixels et le tout est livré sous Android 16. On note également la présence d'une charge rapide 66W pour ne pas laisser le smartphone branché trop longtemps malgré la taille de sa batterie.

Lire aussi – Peut-on multiplier par 3 l’autonomie de son iPhone ? Il a tenté l’expérience grâce à un kit à 10 $ sur Amazon

Une donnée importante manque cependant à l'appel : le poids de l'Energizer P30K Apex. On se doute qu'il est assez élevé, mais il n'est pas mentionné par le constructeur. L'Energizer P30K Apex sera disponible à partir de juin 2026 au prix de 399 euros.


