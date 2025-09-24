Qualcomm dévoile ses ambitions et annonce l’arrivée des smartphones 6G dès 2028

Qualcomm ne compte pas se laisser distancer par la concurrence dans la course à la 6G et annonce que des appareils pré-commerciaux pourraient arriver dès 2028. Selon l’entreprise, la 6G devrait redéfinir notre manière d’interagir avec la technologie, mais aussi alimenter une nouvelle génération d’IA.

La course à la 6G chez les grands noms de la Tech semble déjà bien lancée, alors même que la 5G ne couvre pas encore l’ensemble du territoire français. Pour cause, cette technologie promet d’ores et déjà des débits affolants : des chercheurs ont mis au point une puce 6G capable de dépasser les 100 Gb/s de débit, soit 10 fois plus que la 5G actuelle qui plafonne à 10 Gb/s.

Samsung, qui ne compte pas rater le virage de la 6G, travaille déjà dessus et annonce sa collaboration avec des géants du secteur. Mais la firme sud-coréenne n’est pas la seule sur le dossier : Qualcomm vient d’annoncer l’arrivée des téléphones 6G dès 2028.

Qualcomm s'attend à l’arrivée de smartphones 6G dès 2028

La scène du Snapdragon Summit est le théâtre de bien des révélations. Si Qualcomm et Google y ont teasé un projet commun qui ressemblerait à un ordinateur portable sous Android, ce sont les déclarations de Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, sur la 6G qui méritent qu’on s’y attarde désormais. Selon nos confrères d’Android Headlines, il a confirmé lors de sa session baptisée « Ecosystem of You » que la 6G est en préparation et que des appareils pré-commerciaux devraient arriver dès 2028, soit dans moins de trois ans.

Cet accent mis sur la 6G par les géants de la Tech s’explique non seulement par le fait qu’elle promet des débits affolants, mais aussi parce qu’elle devrait accompagner la prochaine évolution de la technologie mobile en ouvrant la voie à une nouvelle génération d’appareils connectés dopés à l’IA. En 2021, Qualcomm affirmait déjà : « L’IA est la nouvelle interface utilisateur. » Aujourd’hui, son PDG souligne que l’IA « agentique », un concept qui a été présenté cette semaine au Snapdragon Summit, sera alimentée par la 6G et que notre manière d’interagir avec la technologie s’en retrouvera transformée.

En effet, la 6G devrait être la clé de voûte de la collecte et de la gestion des données provenant des futurs objets intelligents. Or, ces données seront essentielles pour l’IA, et a fortiori pour l’IA « agentique ». Et si cela pourrait paraître rapide après la 5G, ça ne l’est pas tant dans les faits. Une nouvelle génération de réseau mobile arrive généralement tous les huit ans, pour la 6G douze ans devraient s’être écoulés – les premiers appareils pré-commerciaux 5G ayant commencé à apparaître en 2016.