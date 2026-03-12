Windows 11 : vous pourrez bientôt transformer votre PC en Xbox avec cette nouvelle interface qui arrive très vite

En marge de la GDC, Microsoft a annoncé que le mode Full Screen Experience proposé sur la Xbox ROG Ally arrivera officiellement sur Windows 11 courant du mois d'avril. Rebaptisé “mode Xbox” pour l'occasion, cette interface est pensée pour avoir la sensation d'avoir allumé sa console sur son PC.

mode xbox pc

Alors que Sony continue de se murer dans le silence à propos de sa PS6, Microsoft n'hésite plus à parler de sa prochaine Xbox à tout bout de champ. La semaine dernière, la firme de Redmond a annoncé travailler sur une nouvelle machine, pour le moment baptisée Projet Helix, avec une promesse forte : celle-ci sera aussi capable de faire tourner les jeux PC. Alors, s'agira-t-il d'une console, d'un PC, ou d'un entre-deux façon Steam Deck ? Pour le moment, mystère.

Mais il est possible de glaner quelques indices ça et là qui laissent à penser que Microsoft penche plus du côté PC. Il y a quelques jours, sa “Xbox portable” a notamment gagné une fonctionnalité de l'application Xbox sur Windows 11. De manière générale, grâce au streaming, la frontière entre les deux écosystèmes se fait de plus en plus mince. À la GDC, Microsoft se targue même de vouloir “construire une Xbox pour PC”. Et l'on s'apprête à en avoir un premier aperçu très bientôt.

Le Xbox Mode débarque sur Windows 11

Toujours en surfant sur l'engouement médiatique autour de la GDC, Microsoft a en effet annoncé qu'une autre passerelle entre sa Xbox ROG Ally et Windows va se former. Dès le mois prochain, les joueurs PC pourront profiter du Full Screen Experience, cette interface disponible sur la Xbox Portable qui permet, justement, de la transformer en véritable Xbox portable. Concrètement, il s'agit de retrouver l'expérience Xbox console originelle, avec une interface dédiée, mais sur PC.

Sur le même sujet — Xbox : Microsoft veut que l’IA joue à votre place quand vous êtes bloqué dans un jeu vidéo

Si vous avez toujours joué sur PC, pensez au mode Big Picture de Steam, mais adapté à l'écosystème gaming  de Microsoft. Cette interface va donc débarquer en avril sur Windows 11 et a été rebaptisée pour l'occasion “Xbox mode”. Celle-ci est disponible depuis plusieurs mois pour les membres du programme Insider et est aujourd'hui prête à être déployée auprès du grand public.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette arnaque à l’iPhone 17 force Apple à durcir sa politique de retour

À cause de l’augmentation d’une escroquerie exploitant le système de retour des iPhone, Apple modifie sa politique et impacte tout le monde. Les arnaqueurs échouent, les clients honnêtes sont pénalisés…

Un moment historique dans l’histoire des médias : YouTube devance Disney en devenant la plus grosse entreprise du secteur

Si on nous l’avait dit il y a 20 ans, on ne l’aurait pas cru. Et pourtant, 2025 aura été l’année où YouTube est devenu le média générant le plus…

WhatsApp : les comptes gérés par un parent débarquent pour renforcer la sécurité des plus jeunes

WhatsApp lance les comptes gérés par un parent. Cette fonctionnalité inédite permettra à ces derniers de contrôler l’usage que leurs enfants ont de la célèbre application de messagerie afin de…

Cette étrange orbite entre un trou noir et une étoile à neutrons défie les modèles actuels de la physique

Les collisions entre objets extrêmes révèlent souvent de nouvelles surprises. Des astronomes ont observé un comportement inattendu entre un trou noir et une étoile à neutrons. Leur orbite particulière remet…

Avec le Deebot T90 Pro Omni, ECOVACS lance un robot aspirateur silencieux ET puissant !

Vous cherchez un robot aspirateur qui s’intègre dans un salon comme un objet de design, nettoie en silence pendant une réunion Teams et n’a pas besoin que vous vous en…

Intel officialise les Core Ultra 270K Plus et 250K Plus, ses “processeurs de bureau gaming les plus puissants”

Les Core Ultra 270K Plus et 250K Plus sont les nouveaux processeurs d’Intel pour PC de bureau. Ils sont décrits comme “les plus puissants” jamais conçus par le fabricant pour…

Steam Machine : Valve annonce les performances à atteindre pour que les jeux soient considérés compatibles

Comme pour le Steam Deck, Valve va lancer un programme de vérification de compatibilité des jeux pour sa Steam Machine. La Game Developer Conference (GDC) 2026 bat son plein et…

ChatGPT débarque dans l’application Canal+, voici à quoi l’IA va servir

Canal+ annonce l’intégration de la technologie d’IA d’OpenAI au sein de son application. Le groupe audiovisuel français promet une expérience plus personnalisée et une recherche de contenus plus intuitive. Canal+…

TV

Windows 11 : ce nouveau Planificateur de tâches donne un sérieux coup lifting au système (spoiler : on l’a testé, on l’a adoré)

Le Planificateur des tâches fait partie de ces fonctionnalités de Windows qui aurait bien besoin d’un ravalement de façade. Un développeur indépendant vient justement de coiffer Microsoft au poteau en…

Le MacBook Neo d’Apple provoque un choc inattendu chez les fabricants de PC

Apple s’attaque désormais à un segment longtemps dominé par les fabricants de PC. Avec le MacBook Neo, la marque propose un ordinateur portable plus abordable que d’habitude. Ce lancement pousse…

PC