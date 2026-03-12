Windows 11 : vous pourrez bientôt transformer votre PC en Xbox avec cette nouvelle interface qui arrive très vite

En marge de la GDC, Microsoft a annoncé que le mode Full Screen Experience proposé sur la Xbox ROG Ally arrivera officiellement sur Windows 11 courant du mois d'avril. Rebaptisé “mode Xbox” pour l'occasion, cette interface est pensée pour avoir la sensation d'avoir allumé sa console sur son PC.

Alors que Sony continue de se murer dans le silence à propos de sa PS6, Microsoft n'hésite plus à parler de sa prochaine Xbox à tout bout de champ. La semaine dernière, la firme de Redmond a annoncé travailler sur une nouvelle machine, pour le moment baptisée Projet Helix, avec une promesse forte : celle-ci sera aussi capable de faire tourner les jeux PC. Alors, s'agira-t-il d'une console, d'un PC, ou d'un entre-deux façon Steam Deck ? Pour le moment, mystère.

Mais il est possible de glaner quelques indices ça et là qui laissent à penser que Microsoft penche plus du côté PC. Il y a quelques jours, sa “Xbox portable” a notamment gagné une fonctionnalité de l'application Xbox sur Windows 11. De manière générale, grâce au streaming, la frontière entre les deux écosystèmes se fait de plus en plus mince. À la GDC, Microsoft se targue même de vouloir “construire une Xbox pour PC”. Et l'on s'apprête à en avoir un premier aperçu très bientôt.

Le Xbox Mode débarque sur Windows 11

Toujours en surfant sur l'engouement médiatique autour de la GDC, Microsoft a en effet annoncé qu'une autre passerelle entre sa Xbox ROG Ally et Windows va se former. Dès le mois prochain, les joueurs PC pourront profiter du Full Screen Experience, cette interface disponible sur la Xbox Portable qui permet, justement, de la transformer en véritable Xbox portable. Concrètement, il s'agit de retrouver l'expérience Xbox console originelle, avec une interface dédiée, mais sur PC.

Si vous avez toujours joué sur PC, pensez au mode Big Picture de Steam, mais adapté à l'écosystème gaming de Microsoft. Cette interface va donc débarquer en avril sur Windows 11 et a été rebaptisée pour l'occasion “Xbox mode”. Celle-ci est disponible depuis plusieurs mois pour les membres du programme Insider et est aujourd'hui prête à être déployée auprès du grand public.